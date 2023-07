Vacanza studio per gli alunni di Ponte di Legno e Vezza d’Oglio

martedì, 25 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Le vacanze estive sono iniziate da oltre un mese e i ragazzi delle scuole Secondarie di Ponte di Legno e di Vezza d’Oglio possono festeggiare il ritorno a casa, dopo le due splendide esperienze che l’Istituto, guidato dal dirigente scolastico Silvia Oggiano, ha organizzato in giugno e luglio.

Ai ragazzi di 1^ e 2^ media è stata data l’opportunità di partecipare ad una vacanza studio a Londra, della durata di una settimana, comprensiva di corso di Lingua Inglese di 15 ore e programma culturale e ricreativo molto fitto: i 21 ragazzi hanno potuto ammirare numerosi musei nella capitale britannica, visitare le vie e i luoghi più famosi, assaggiare piatti tipici e godere del clima fresco nei parchi cittadini.

Ai ragazzi di 3^ media invece, è stato proposta una vacanza studio di otto giorni in Irlanda del Nord, partendo da Belfast e seguendo un corso di quindici ore di General English con madrelingua: gli allievi del “Don Antonioli” hanno alloggiato in tipici cottages irlandesi nella campagna di Downpatrick, a 2 passi dal mare. Numerose le escursioni sulla costa irlandese, nella contea del Down e dell’Antrim, nella capitale Belfast e nei boschi limitrofi, per fare pony trekking con le loro tre accompagnatrici.