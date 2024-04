Università di Trento: la squadra del rettore Flavio Deflorian, le nomine

martedì, 2 aprile 2024

Trento – Molte conferme e qualche novità: il rettore Flavio Deflorian (nella foto) ha reso nota la squadra di prorettrici e prorettori che lo affiancheranno nel governo dell’Università di Trento. Il cambio è stato attuato in seguito alla scadenza del mandato dei tre componenti di nomina rettorale all’interno del Senato accademico. I nuovi componenti rimarranno in carica per il prossimo triennio, fino al 31 marzo 2027, vale a dire fino alla scadenza del mandato rettorale.

Ad essere nominata senatrice è Francesca Demichelis, già prorettrice alla ricerca e confermata anche in questo ruolo, che ricoprirà l’incarico di vicaria. Demichelis va a sostituire così la prorettrice vicaria uscente, Paola Iamiceli, che non poteva essere riconfermata per sopraggiunti limiti di mandato in Senato accademico. Il rettore Flavio Deflorian ha poi confermato come componente Andrea Giorgi e ha invece designato come nuovo componente Andrea Fracasso che già ricopre l’incarico di prorettore alle risorse e programmazione.

Giunto a metà del suo mandato, il rettore Deflorian ha anche rinnovato per il prossimo triennio Franco Fraccaroli come prorettore al benessere organizzativo e ai rapporti con il personale, che esce però dal Senato accademico. Conferma anche per Maurizio Marchese come prorettore allo sviluppo delle relazioni internazionali, per Barbara Poggio come prorettrice alle politiche di equità e diversità e per Paola Venuti come prorettrice alla didattica. Alla lista si aggiunge come novità Alberto Montresor come prorettore alla terza missione e ai rapporti con la scuola.