Under Ice Anis 2024 sul lago di Lavarone

giovedì, 14 dicembre 2023

Lavarone (Trento) – Non poteva mancare la 39esima edizione del ben noto Under Ice, lo Stage d’immersione sotto i ghiacci, organizzato dall’Associazione Nazionale Istruttori Subacquei – ANIS. Anche quest’anno lo splendido lago di Lavarone, in provincia di Trento a oltre mille metri di altitudine, vedrà impegnati subacquei di ogni sigla didattica e Corpi Speciali dello Stato, in una prova…da brivido. Foto @Gober.

L’appuntamento è fissato per il 27-28 gennaio 2024 e nel sito web Anis è possibile visionare il programma di massima e inviare il format di adesione.

La manifestazione è ormai il primo vero evento del nuovo anno per tutta la comunità subacquea italiana e permette di aumentare il proprio bagaglio d’esperienze, con immersioni veramente uniche nel loro genere; il tutto nella più completa sicurezza.

Infatti, in questa edizione si cimenteranno anche circa dieci ragazzi non vedenti dell’Associazione Albatros – Progetto Paolo Pinto.

Gli autorespiratori (le bombole) verranno messe a disposizione dall’organizzazione e si potrà effettuare pure una immersione notturna. Non mancheranno gli ospiti d’onore del mondo sub e le aziende costruttrici come la prestigiosa CRESSI, per delle prove gratuite, come mute stagne, lampade sub e computers subacquei.

Un ringraziamento particolare va all’Azienda di Promozione Turistica dell’Alpe Cimbra e ai Corpi Speciali presenti, come i Sommozzatori della Polizia di Stato, quelli della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, nonché ai molti volontari della Protezione Civile, primi fra tutti Monza Soccorso, con l’assistenza professionale che li contraddistingue.

Saranno giorni di intense emozioni, tra le splendide montagne innevate del trentino, con immersioni aperte a tutti e verranno premiati i gruppi, le scuole o club, con almeno 5 subacquei partecipati; quelli che arriveranno da più lontano e il gruppo più numeroso.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.anisweb.it oppure www.anisweb.org oppure segreteria nazionale Anis al n° 06-4503300.

Mail: lavarone@anisweb.org oppure info@anisweb.org