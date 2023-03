Una vita da social, decima edizione a Bressanone

giovedì, 23 marzo 2023

Bressanone (Bolzano) – Tappa di Bressanone (Bolzano) della decima edizione di “Una vita da Social”, campagna itinerante della Polizia di Stato.

Durante la mattinata odierna, all’interno del “truck” della Polizia di Stato impegnato nella 10^ edizione di “Una vita da social”, campagna educativa coofinanziata dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono stati ospitati giovani studenti delle Scuole secondarie di primo grado Oswald von Wolkenstein e Alessandro Manzoni.

All’interno del “truck”, allestito con tecnologie di ultima generazione, personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Bolzano e della Sezione Polizia Stradale di Bolzano ha esposto ai giovani studenti una serie di argomenti sul tema educativo “in Strada come in Rete”.

Sono state quindi non solo illustrate le principali insidie del web, bensì anche le principali norme di comportamento su strada con i conseguenti pericoli in caso di violazione.

Gli studenti hanno manifestato grande interesse alle tematiche proposte.

In piazza Hartmann erano presenti anche altri operatori della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza e del Distaccamento Polizia Stradale della città vescovile: Agenti della Squadra Volante hanno presentato l’Alfa Romeo Giulia, il potente mezzo che di recente è entrato a far parte del parco auto a disposizione del Pronto Intervento, mentre quelli della Polizia Stradale hanno presentato due motociclette in dotazione al Reparto, suscitando un grande entusiasmo.

Anche la Polizia Scientifica del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha avuto modo di mostrare l’attività di rilevamento delle impronte digitali e di altre tracce sulla scena del crimine, raccogliendo l’interesse degli intervenuti.

L’Amministrazione comunale di Bressanone è stata ringraziata per la collaborazione offerta in seno all’evento. L’iniziativa è andata ad aggiungersi alle numerose altre attività che la Polizia di Stato mette in campo al fine di sensibilizzare i cittadini in merito alle situazioni di rischio e di pericolo in ogni campo della vita quotidiana.