Una valle ciclabile: Gianico, Bienno ed Esine i Comuni virtuosi

mercoledì, 31 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Primi risultati dell’iniziativa “Una valle ciclabile: più pedali, più guadagni” di Bio-distretto Valle Camonica e Circolo Legambiente di Valle Camonica. Gli organizzatori hanno svelato i primi risultati raggiunti, in termini di partecipazione, emissioni di CO2 risparmiate alla nostra aria, chilometri macinati per le strade della Valle Camonica e Comuni più virtuosi.

Il progetto si è posto l’obiettivo di dare una svolta alle abitudini di mobilità dei cittadini della Bassa Valle Camonica attraverso varie azioni, tra le quali una sfida che, tramite l’utilizzo dell’app Wecity, incentiva i cittadini ad andare al lavoro e a scuola in bici con un rimborso di 0,20 euro al km, fino ad un massimo di 50 euro-mese.

Dopo un mese esatto, il numero di iscritti alla sfida ha superato il numero massimo di 500 (la stessa iniziativa lo scorso anno era arrivata a quota 220) e il numero di Kg di Co2 risparmiati è di ben 5mila, per un totale di 34mila km percorsi (più della metà di quanto fatto lo scorso anno in sei mesi).

I Comuni coi partecipanti più virtuosi sono Gianico al primo posto, Bienno al secondo e Esine al terzo.

La sfida, unita alle attività di formazione proposte nelle scuole e nelle aziende, sommata agli eventi di sensibilizzazione (come la partecipatissima Run&Bike dello scorso mese), condita da un’efficace strategia comunicativa, ha contribuito a creare un entusiasmo contagioso intorno al tema della bici e, più in generale, della mobilità sostenibile in Valle Camonica.

Grazie ai sistemi di rilevamento contapersone presenti sulla Ciclovia dell’Oglio, inoltre, Comunità Montana di Valle Camonica rende noto che nell’ultimo mese sono stati registrati 11.314 passaggi di ciclisti a Darfo e 4.786 a Breno. Dati che potrebbero sembrare di poco superiori a quelli registrati lo scorso anno, quando però il territorio non fu interessato dalle diffuse e continuative precipitazioni dell’ultimo periodo.

“Siamo molto felici di questi risultati iniziali, e grati per il sostegno ricevuto dai comuni che hanno aderito e dalla Comunità Montana che ha creduto fin da subito in questo progetto. È anche grazie al loro aiuto se riusciremo a garantire a tutti i pedalatori il rimborso di 0,20 euro-km per i 6 mesi di sfida, fino al prossimo 20 ottobre”, sostengono Piero Confalonieri, presidente Bio-distretto, ed Ennio Lombardi, segretario Bio-distretto. Visto il successo, si è deciso di permettere ad altre persone di iscriversi; basta accreditarsi sull’app Wecity con il codice identificativo.

di Da. Pap.