Una stagione da incorniciare alle Terme di Boario: i numeri

martedì, 6 dicembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Numeri record al parco delle Terme di Boario. La stagione primavera-estate-autunno 2022 è stata quella della ripartenza post pandemia e i livelli dei servizi offerti dalle Terme alla popolazione di tutto il territorio, ai visitatori ed agli ospiti termali sono stati di alta qualità.

E’ stato confermato l’impegno assunto dal Gruppo Trombini, quando, nel 2008, propose un rilancio del sistema termale camuno puntando sul “Parco come Piazza della Vallecamonica”. In quest’ottica sono state recuperate tradizioni storiche dell’estate termale, dove spicca il tema della musica italiana, orchestre, cantanti e intrattenimenti per il grande pubblico, con importanti innovazioni che nel frattempo si sono fatte strada. Tra esse emerge l’attenzione alle novità richieste da un pubblico di giovani, che richiede serate innovative e programmi di alti contenuti musicali e non solo.

L’ATTIVITA’ – “Il nostro impegno – spiega Adelino Ziliani (foto © Phedro), direttore delle Terme di Boario – si è basato su quattro grandi capisaldi: il rapporto con le Amministrazioni comunali bresciane e bergamasche che ha confermato la bontà della nostra proposta accolta da oltre 50 Comuni; organizzazione di un programma di animazione, intrattenimento e coinvolgimento che dal mattino a notte fonda hanno mantenuto alta l’offerta al pubblico; manifestazioni di rilievo che con cadenza pressoché quindicinale hanno dato rilievo all’immagine delle Terme e soddisfazione al grande pubblico presente alle serate in programma; grande spazio dedicato al concetto globale di “Benessere” di cui le Terme sono un sicuro baluardo in Italia ed in Europa”.

I NUMERI – La stagione 2022 ha registrato alla Terme di Boario 59.479 presenze giornaliere, esclusi meeting, serate, gruppi, under 12, categorie protette e giornate ingresso libero; 67.616 presenze agli eventi; 32.421 presenze a eventi con gruppi, giornate al parco, grest, scuole, meeting, compleanni, associazioni, case di riposo, cooperative e 23.789 a serate, il lunedì, mercoledì e venerdì in collaborazione col gruppo Zani)

Delle 67.616 presenze agli eventi – tutti a ingresso libero – ben 26.113 a Darfo Boario in Fiore, 19.755 a B.T. Comics, 8.974 al Parco dei Balocchi, 6.219 Vivere in Salute e benessere, 3.376 a Boario Smile Festival e 2.597 a Mister e Miss Terme.

LA SOLIDARIETA’ – Le Terme di Boario si sono attivate con una raccolta fondi a sostegno della popolazione per gli ingenti danni dall’ondata di maltempo a Niardo il 28 luglio scorso. Con una raccolta fondi della durata di circa 4 settimane, le Terme di Boario e i suoi ospiti sono riusciti a dare un buon contributo alla popolazione.

Per tutta l’estate è stato invece allestito all’ingresso del parco, uno stand per la raccolta fondi in aiuto di Padre Rinaldo per la realizzazione del progetto di costruzione Casa della Salute e Maternità in Congo, per la quale il Missionario darfense si sta dedicando da diversi anni.

IL COMMENTO – “Il 2022 – conclude Adelino Ziliani – è stato un anno importante che ci ha visti, con coraggio, non demordere mai, non lasciare cadere l’attenzione e l’affetto verso le nostre Terme, dal Centro Cure al Parco, dalle manifestazioni agli eventi legati alla salute, è bene ricordare la mole di lavoro che abbiamo fatto per tenere alto il nome delle Terme, quindi il nome di Boario, luogo storico da 150 anni, riconosciuto dal mondo della sanità italiana, del benessere e della salute”.