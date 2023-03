Una Klimahouse sorprendente, innovativa a Fiera Bolzano

martedì, 21 marzo 2023

Bolzano – Una Klimahouse sorprendente, innovativa. La mission di Klimahouse dopo 18 anni è ancora la stessa: migliorare il mondo attraverso l’efficienza energetica in edilizia. I numeri della manifestazione (foto © Marco Parisi) a Fiera Bolzano: 32.000 visitatori in quattro giorni, 400 espositori e 100 eventi.

“Siamo stati entusiasti di ospitare tantissimi professionisti e appassionati che condividono la nostra visione di un futuro più sostenibile. La vostra presenza ha reso questa edizione di Klimahouse un successo ancora maggiore. La vostra partecipazione attiva, i vostri contributi, le domande e le conversazioni sono state essenziali per creare un ambiente di apprendimento e scambio di idee”, il commento degli organizzatori.

Abbiamo visto un grande interesse per i temi trattati in fiera: dall’isolamento termico alle fonti di energia rinnovabile, dalle tecnologie innovative per il risparmio energetico ai materiali ecosostenibili.

Klimahouse tornerà dal 31 gennaio al 3 febbraio 2024.