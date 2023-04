Un successo la kermesse enologica “DiVinNosiola” nella Valle dei Laghi

mercoledì, 12 aprile 2023

Valle dei Laghi (Trento) – La dodicesima edizione della kermesse enologica “DiVinNosiola“, manifestazione, ricca di visite guidate e degustazioni di Nosiola e Vino Santo Trentino Doc, ha registrato una fortissima affluenza e grande soddisfazione da parte degli enti coinvolti che hanno accompagnato gli ospiti alla scoperta del patrimonio enologico del territorio. L’evento dedicato all’uva Nosiola autoctona trentina, al Vino Santo Trentino Doc (Presidio Slow Food) e alle grappe di Nosiola e di vinaccia di Vino Santo, che hanno deliziato i palati di appassionati, che si sono recati per l’occasione nella Valle dei Laghi.

Ancora una volta la manifestazione ha riscosso un grandissimo successo grazie agli oltre venti appuntamenti tra proposte culturali, degustazioni in cantina, menu tematici e trekking nella natura, dislocati tra la Valle dei Laghi e la città di Trento.

“DiVinNosiola” è stata molto partecipata dal pubblico, dai winelovers, dalla stampa e dagli operatori del settore, che si sono immersi tra i sapori e i profumi del territorio alla scoperta del patrimonio enologico e naturalistico della valle.

È stato infatti registrato il sold-out per la masterclass guidata da Roberto Anesi, miglior Sommelier d’Italia 2017, e curata dai Vignaioli del Vino Santo Trentino, durante la quale sono state degustate due diverse espressioni di Nosiola e quattro annate storiche di Vino Santo, così come per la degustazione a Casa Caveau del Vino Santo, che ha fatto conoscere – oltre al Vino Santo Trentino – anche altri quattro Presidi Slow Food del mondo del vino.

“Tutto esaurito” anche per il il rito della spremitura delle uve appassite della varietà Nosiola, l’appuntamento clou della manifestazione, che si è svolto venerdì 31 marzo presso l’Azienda Agricola Francesco Poli a Santa Massenza, a cura dei Vignaioli del Vino Santo Trentino con la Confraternita della Vite e del Vino. Ad officiare il momento è stato il Gran Maestro della Confraternita Mauro Leveghi, il quale ha offerto al pubblico un excursus sulla storia del Vino Santo per poi utilizzare un piccolo torchio storico per spremere alcuni grappoli di uva Nosiola, terminato il riposo degli acini sulle arèle, e raccogliere alcuni calici di mosto, dando così il via al processo di vinificazione del Vino Santo.

Grande partecipazione infine anche per il trekking sui coltivi della Nosiola, con oltre 50 iscritti che hanno percorso il sentiero etnografico sui Monti di Calavino fino all’arrivo a Casa Caveau Vino Santo dove, accompagnati dal Coro della Valle dei Laghi, si è ripresa un’antica tradizione della cultura contadina e laica: il rito dell’aspersione degli occhi come gesto di benedizione e buon augurio.

“Ringrazio l’Associazione Vignaioli Vino Santo Trentino DOC, l’Ecomuseo della Valle dei Laghi, Casa Caveau Vino Santo, la Confraternita della Vite e del Vino e tutti gli altri attori coinvolti per il loro impegno nel valorizzare questa importante ricchezza enologica del territorio. È anche grazie all’evento ‘DiVinNosiola’ che la Valle dei Laghi si configura come destinazione ideale per coloro che cercano il connubio tra tranquillità, natura e sapori autentici”, ha commentato Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo (foto © Luca Riviera).

Il successo di “DiVinNosiola” è stato accolto con grande soddisfazione dagli organizzatori dell’evento, dal Consorzio Turistico Valle dei Laghi all’associazione Vignaioli Vino Santo Trentino Doc, con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino – nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest – e la collaborazione di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., il Consorzio Vini del Trentino, l’Ecomuseo della Valle dei Laghi, il Palazzo Roccabruna di Trento e Casa Caveau Vino Santo, dando appuntamento al prossimo anno.