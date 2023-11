Un piano per far fronte all’emergenza freddo a Bolzano

sabato, 4 novembre 2023

Bolzano – A Bolzano sta per essere allestita una nuova struttura per l’emergenza freddo. L’ordinanza del presidente delle Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, prevede l’utilizzo di una struttura in via Pacinotti 3 a Bolzano.

In vista del prossimo inverno, l’edificio in via Pacinotti a Bolzano (ex sede dell’Inpdap) sarà allestito come ricovero straordinario per l’emergenza freddo. Il presidente Arno Kompatscher ha firmatol’ordinanza. Gli ufficio della Provincia sono stati incaricati di adottare immediatamente le misure necessarie per rendere la struttura idonea al pernottamento di o del numero massimo di persone ospitabili, attrezzandone i servizi sanitari e attivando le utenze.

L’agenzia per la protezione civile doterà la struttura di posti letto. Per reperire i materiali necessari e individuare il gestore più idoneo della struttura, la Protezione civile può avvalersi della collaborazione e dei contributi gratuiti dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). La Direzione Regionale di Bolzano dell’INPS è incaricata di mettere a disposizione l’edificio per questi scopi.

L’ordinanza del presidente Kompatscher fa riferimento all’urgenza di fornire posti letto a 205 senzatetto individuata dal Centro di coordinamento provinciale dell’offerta dei posti di accoglienza e di gestione delle liste di attesa. Allo stesso tempo, le strutture finora reperite sono già occupate o quasi occupate, ed i Comuni non dispongono attualmente di strutture adeguate a far fronte al fabbisogno.

L’utilizzo dell’edificio è stato reso possibile grazie ad una delibera della Provincia del 23 ottobre 2023: la Giunta ha autorizzato l’acquisto dell’edificio dall’INPS ed ha deciso quindi di assegnarlo alla Protezione Civile per la gestione di emergenze derivanti da calamità naturali o altre cause, che richiedono la sistemazione di un gran numero di persone.

Non essendosi ancora perfezionato l’acquisto dell’immobile, nonostante le amministrazioni si siano già pronunciate a suo favore, l’ordinanza sottolinea che sussistono le condizioni di urgenza previste dallo Statuto di Autonomia a tutela della sicurezza della popolazione di due o più Comuni.