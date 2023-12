Un nuovo polo oncologico di Asst Garda: le attività sul territorio

giovedì, 28 dicembre 2023

Desenzano del Garda (Brescia) – La direzione di Asst Garda ha presentato il nuovo Polo Oncologico a Medici di Medicina Generale, farmacisti e rappresentanti degli enti locali dell’Ambito 9.

Nell’occasione i vertici dell’Asst Garda hanno illustrato tutte le attività realizzate nell’ambito della Breast Unit e i progetti futuri di espansione del servizio. L’obiettivo è la creazione di prestazioni che rendano l’accoglienza del paziente sempre più integrata, favorendo lo sviluppo di sinergie tra i Medici di Medicina Generale e il territorio per la presa in carico del paziente.

All’incontro hanno partecipato tutte le figure strategiche e rappresentative dell’integrazione e della rete che si vuole costruire per concretizzare sia la missione del PNNR, sia la Riforma Sanitaria.

“Ringrazio tutti i presenti perché la vostra partecipazione di oggi è importante. Significa che siamo sulla strada giusta e che passo dopo passo insieme possiamo migliorare i servizi per i nostri cittadini – commenta Anna Gerola, Commissario Straordinario dell’Asst Garda -. Mi preme ringraziare la Fondazione Renato e Damiana Abrami, in particolare la signora Lidia Venturini. E’ grazie alla sua generosità se oggi possiamo vantare un Polo Oncologico di “ultima generazione“, e nel Comune di Desenzano il Centro Socio Sanitario Polifunzionale (CSSP) i cui lavori sono in fase di ultimazione”.

I partecipanti all’incontro hanno potuto visitare sia la diagnostica senologica sia l’Unità farmaci Antiblastici (UFA). La diagnostica senologica ha due percorsi: uno dove le donne possono fare prevenzione tramite gli screening e uno che riguarda la senologia clinica. I mammografi sono abilitati anche alla procedura interventistica; infatti, se durante l’esame il medico riscontra delle alterazioni si può procedere con un approfondimento tramite prelievo micro istologico con ago aspirato. Nel 2023 sono state effettuate circa 8000 mammografie per screening.

Infine, il Polo Oncologico è sede della Breast Unit Interaziendale ASST Garda e ASST Franciacorta, l’unità sanitaria interdisciplinare che rappresenta il miglior percorso di presa in carico e continuità assistenziale delle pazienti con tumore alla mammella.