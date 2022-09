Un nuovo piano strategico per il futuro del Lago di Tenno

mercoledì, 21 settembre 2022

Tenno – Meta sempre più popolare per la sua bellezza e per il caratteristico colore delle sue acque, il Lago di Tenno è ormai una destinazione fissa per tutti coloro che scelgono di vivere un periodo di vacanza nel Garda Trentino.

Per proseguire in un percorso di valorizzazione del sito, ormai prossimo a diventare Riserva Locale, all’insegna della qualità e della sostenibilità, l’Amministrazione comunale di Tenno in sinergia con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e con il supporto operativo dell’Agenzia Territoriale dell’Area del Garda – primo intervento in assoluto per un’ATA -, ha annunciato la prossima realizzazione di un piano di gestione dei flussi e di implementazione dei servizi, finalizzato a rafforzare il posizionamento del Lago di Tenno e prevenire fenomeni di sovraffollamento.

Presso il Club Hotel Lago di Tenno, è stato introdotto quello che rappresenta a tutti gli effetti un progetto pilota per il territorio Trentino. Alla conferenza stampa, molto partecipata a testimonianza dell’interesse sul tema, hanno preso la parola il Sindaco del Comune di Tenno Giuliano Marocchi, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A Silvio Rigatti, il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A Oskar Schwazer, l’Assessore al Turismo del Comune di Tenno Ilaria Bagozzi, la Responsabile Agenzie Territoriali d’Area Giulia Dalla Palma e il Dirigente generale di Dipartimento Territorio e Trasporti, Ambiente, Energia, Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento Roberto Andreatta. (Photo Credits: Dennis Pasini/Vitesse)

L’obiettivo del progetto è tutelare l’aspetto ambientale del sito, la sua unicità e la sua ricchezza, il cui riconoscimento sta proprio nell’iscrizione come Riserva Locale all’interno del Piano Regolatore Generale del Comune di Tenno dell’area comprendente il Lago di Tenno, le sue spiagge e la zona del Rio Secco.

Per prevenire le derive di un turismo troppo intensivo, con impatti sulla fruibilità, sulla qualità dei servizi e sull’ambiente, attorno alla riserva sarà inoltre descritta una fascia esterna, funzionale a gestire gli accessi al lago, ad informare i visitatori in merito alla presenza di un sito tutelato e a sensibilizzarli così a mantenere un comportamento consono, nel rispetto dell’ecosistema. La visione del progetto si sposa con quella portata avanti da APT Garda Dolomiti, finalizzata in primo luogo alla gestione – più che alla promozione – di siti già interessati da notevoli flussi turistici, e improntata ad una sempre maggiore qualità dell’offerta.

Gli interventi che entreranno a far parte del piano saranno frutto di un processo data-driven, partendo dai dati emersi dall’analisi dei dati turistici e dei flussi, raccolti già a partire dall’estate 2022.

A fianco di APT Garda Dolomiti e del Comune di Tenno, è significativo l’intervento dell’Agenzia Territoriale dell’Area del Garda, il cui ambito territoriale corrisponde a quello dell’Azienda per il Turismo. La collaborazione con l’ATA, realtà introdotta dalla legge provinciale 8/2020, dà il via ad un progetto di valorizzazione del tutto nuovo nel territorio Trentino.

Il progetto è proiettato alla creazione di un vero e proprio hotspot turistico, con soluzioni innovative in termini di gerarchie di flussi, organizzazione di servizi e collegamenti: un intervento che renderà il Lago di Tenno ancora più distintivo, strategico e comunicabile all’interno dell’offerta già molto ricca e diversificata del Garda Trentino. Il processo punta inoltre ad ottimizzare la fruizione e la valorizzazione anche delle bellezze attigue al Lago, a cominciare dal Borgo di Canale di Tenno, riconosciuto fra i borghi più belli d’Italia.

HANNO DETTO:

Giuliano Marocchi, Sindaco di Tenno: “Questo progetto ha messo le sue radici circa due anni fa, quando abbiamo avviato il processo che a breve renderà il Lago di Tenno riserva locale. Adesso vogliamo estendere la prospettiva oltre l’area del lago, in una visione complessiva del territorio, collaborando con APT Garda Dolomiti e l’Agenzia Territoriale del Garda per un approccio condiviso di gestione del sito. Gli interventi saranno a beneficio non solo della riserva locale, ma anche delle bellezze circostanti, a cominciare dal Borgo di Canale di Tenno. Indispensabile in questa fase è inoltre il coinvolgimento delle realtà economiche, dei residenti e di tutte le realtà tennesi che invito a partecipare ai tavoli di confronto, e a scrivere con noi questa nuova fase.”

Giulia Dalla Palma, Responsabile Agenzie Territoriali d’Area – Trentino Marketing: “Il progetto pilota di Tenno apre una strada che vedrà anche altri hotspot sviluppare nuovi modelli di sviluppo. Per la tutela del Lago di Tenno intendiamo creare una squadra con professionalità diverse e consulenti specializzati, prendendo le mosse dai dati per capire dove e come intervenire. L’obiettivo è sviluppare il sito in maniera sostenibile, verificandone la capacità antropica e l’impatto sull’ambiente. Oggi in Trentino dobbiamo lavorare sulla qualità, e vogliamo che Tenno sia l’apripista di un nuovo modello virtuoso.”

Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.: “Oggi il focus della nostra APT va nella direzione della gestione, più che della promozione, con l’obiettivo di elevare la qualità, soprattutto in riferimento ad hotspot importanti come il Lago di Tenno. Vogliamo tutelare il nostro ambiente, che è la più grande ricchezza, evitando il sovraffollamento e cercando di diluire le presenze anche su mensilità attigue, per allungare la stagione turistica. Non sarà un semplice elenco di regole da osservare, ma un progetto più ampio che coinvolgerà la gestione dei parcheggi e dei flussi per garantire una fruizione ottimale.”

Oskar Schwazer, Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.: “Il turismo è una dimensione di fondamentale importanza per il Garda Trentino e per Tenno, ma porta con sé delle criticità: ne è un esempio il sovraffollamento che ha investito il Lago di Tenno nell’ultimo periodo. Questa è una sfida che ci vede impegnati: un sito frequentato come il Lago di Tenno non ha bisogno di promozione, ma di gestione. Un dato che ci dà l’idea della sua popolarità deriva dalle oltre 65 mila pubblicazioni sulla piattaforma Instagram. Questo ci fa capire che gli utenti finali sono anche preziosi promotori e portavoce, e a maggior ragione per questo vanno informati adeguatamente sul comportamento da tenere in questo luogo.”