“Un giorno da Carabiniere” per gli alunni di Colle Isarco

martedì, 19 dicembre 2023

Colle Isarco (Bolzano) – “Un giorno da Carabiniere” per i bambini delle scuole dell’obbligo di Colle Isarco.

“È la bella iniziativa – spiega il Comandante della Compagnia Carabinieri Vipiteno, capitano Francesco Lorenzi – che hanno proposto i Carabinieri di Colle Isarco con le locali scuole elementari. In particolare, i militari hanno svolto un incontro con i ragazzi di tutte le classi delle scuole elementari San Giovanni Bosco, nell’ambito del contributo educativo dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità verso i giovani delle scuole, attraverso incontri tra gli studenti e gli stessi carabinieri”.

“All’iniziativa – aggiunge – hanno preso parte tutti gli alunni con i rispettivi insegnanti. In particolare, nel corso dell’incontro, dopo aver illustrato le attività dei vari reparti facenti parte dell’Arma, sono state affrontate tematiche di interesse generale e di attualità, quali il bullismo, la violenza e la sicurezza virtuale ed i contatti con gli sconosciuti. Gli studenti hanno partecipato attivamente all’incontro formulando interessanti domande per poi toccare con mano l’equipaggiamento dei carabinieri, salendo sui mezzi, ascoltando le comunicazioni via radio con la centrale operativa ed indossando i giubbotti antiproiettile, avendo così modo di sentirsi Carabinieri anche solo per un giorno”.