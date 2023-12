Un aspetto a volte sottovalutato nella ricerca del lavoro: la formazione

venerdì, 1 dicembre 2023

Quando le persone si mettono a cercare lavoro, spesso e volentieri, sono prese dalla frenesia di centrare l’obiettivo senza prima aver riflettuto a fondo sul da farsi, sulle ambizioni e sulle reali possibilità di impiego. La voglia di mettersi in gioco, spesso e volentieri, mette in secondo piano la necessità di seguire una strategia, quantomeno se si ha poco tempo a disposizione o bisogno di sostentamento per vivere.

Tra gli aspetti più sottovalutati in questa particolare fase della vita c’è quello della qualifica personale, cioè dell’apprendimento di capacità o abilità particolarmente richieste sul mercato. Al giorno d’oggi, a tale proposito, esistono numerosi centri di formazione Catania, come di altre città, che permettono di imparare e certificare competenze professionali spendibili immediatamente sul mercato del lavoro.

Investire nel profilo professionale: unicità, garanzie, qualificazioni

Investire nella propria formazione professionale è essenziale per distinguersi sul mercato del lavoro. Un buon modo per farlo è quello di studiare lingue o acquisire certificazioni professionali, scegliendo quelle più richieste sul mercato del lavoro.

Le certificazioni linguistiche, come quelle rilasciate dal MIUR, attestano competenze approfondite in una lingua straniera e, per queste, offrono un certo vantaggio su graduatorie o selezioni di candidati per offerte di lavoro. Le certificazioni informatiche come EIPASS, IIQ, e altre, invece, forniscono un riconoscimento ufficiale delle competenze digitali e permettono di accedere a numerosi concorsi, sia pubblici che privati.

Ci sono poi le certificazioni linguistiche QCER, cioè basate su strumenti di valutazione standardizzati che garantiscono autorevolezza dell’attestato. Un’altra valida opzione è la certificazione offerta da Learning Resource Network, anch’essa riconosciuta dal MIUR, nonché di elevato valore professionale.

La formazione non “serve” solo ad imparare

La formazione è qualcosa di particolarmente importante su vari livelli. Il valore aggiunto dei percorsi formativi è anche l’aspetto della costruzione di reti di conoscenze, sia personali che professionali.

Attraverso la formazione, tra l’altro, è possibile entrare in contatto con aziende partner, nonché sfruttare formule di finanziamento offerte dal Ministero per accedere all’Alta Formazione. Oltre a sviluppare competenze, quindi, la formazione è il veicolo preferenziale per costruire relazioni e aprire la strada a nuove opportunità di crescita professionale.

Nella ricerca di lavoro, la pazienza è una virtù. Nonostante sia ben comprensibile l’urgenza di entrate economiche, va ricordata l’importanza di dedicare tempo alla formazione perché si tratta di un investimento che paga nel lungo periodo.

Sapere cosa si cerca: non perdere tempo

Per evitare perdite di tempo ed energie è consigliabile approcciarsi alla ricerca del lavoro dopo aver chiarito le proprie aspirazioni professionali del momento, il che significa che, nel tempo, possono sempre cambiare.

La formazione, a tale proposito, è il punto di partenza per capire cosa si cerca e per quale posizione ci si vuole candidare; oltretutto è di aiuto perché aiuta a non perdersi in opportunità non allineate con le proprie competenze e ambizioni.

La diversificazione del profilo professionale, la costruzione di una rete di contatti e la pazienza nel processo di ricerca sono tutto ciò che serve per entrare nel mercato del lavoro. Sono strumenti che si acquisiscono nel tempo e che, per questo, richiedono pazienza, dedizione e aggiornamento continuo; la formazione, a tal proposito, è un ottimo canale per conoscere i trend di settore più recenti e incontrare buone opportunità di collocamento.