Un anno di Servizio Civile Digitale col Consorzio Sol.Co. Camunia

mercoledì, 13 settembre 2023

Ceto (Brescia) – Torna la possibilità di vivere l’esperienza di un anno di Servizio Civile Digitale con il Consorzio Sol.Co. Camunia e la cooperativa Sociale CSC, con un posto a bando per giovani dai 18 ai 28 anni con un progetto: “Quadrilatero Digitale – Educazione per tutti”, che insieme ad altri progetti, fa parte del programma “Scd – Reti accessibili per includere tutti” in co-programmazione con l’ente Aurive risorse sociali per lo sviluppo. Il progetto sarà realizzato presso numerosi enti del territorio nazionale e nel nostro territorio camuno il giovane verrà accolto presso CSC Società Cooperativa Sociale presso Ceto (Brescia).

Il volontario avrà la possibilità di affiancare i professionisti della cooperativa e di mettersi in gioco nel campo del digitale. Non sono richiesti particolari titoli di studio, ma semplicemente tanta passione per la tecnologia, il web, oltre alla voglia di imparare e mettersi in gioco. I soli requisiti sono l’età (18-28 anni) e il non aver partecipato ad altri progetti di servizio civile. I giovani avranno l’opportunità di fare un’esperienza di un1 anno.

Il termine per presentare le domande è il 28 settembre2023 ore 14, attraverso l’apposita piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Il Servizio Civile in una cooperativa sociale in Valle Camonica rappresenta un’autentica opportunità dal punto di vista formativo, umano e professionale. Il punto di forza della rete consortile è, infatti, il creare cultura cooperativa, coinvolgere e formare i giovani del territorio in un’esperienza importante che, per alcuni, potrà diventare un reale sbocco lavorativo futuro.

Il Consorzio e le sue cooperative investono nel Servizio Civile, perché credono fermamente negli ideali che lo contraddistinguono e che lo rendono un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione in linea con l’obiettivo del Consorzio che è quello di ideare, realizzare e gestire politiche sociali a favore delle persone e del territorio.

Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali; il volontario riceverà un contributo di 507 euro al mese.

Per maggiori informazioni scrivere a: chiara.ruggeri@solcocamunia.it.