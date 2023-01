Ultima giornata di Expo Riva Schuh & Gardabags: le novità

martedì, 17 gennaio 2023

Riva del Garda (Trento) – Ultima giornata di Expo Riva Schuh & Gardabags, la rassegna internazionale della calzatura e pelletteria giunta alla 98esima edizione. Al quartiere fieristico di Riva del Garda (Trento) sono presenti 1108 espositori (+10% rispetto a giugno 2022) provenienti da oltre 40 Paesi (44% dall’Europa, 56% extra EU). Cambogia, Canada, Costa d’Avorio e Nuova Zelanda i nuovi Paesi presenti per la prima volta nei padiglioni. Numeri importanti che, insieme a quella dei compratori, giunti da oltre 100 nazioni, offrono un quadro completo sulla manifestazione.

Tra le novità assolute di questa edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags l’area Business Club, una zona esclusiva in cui fare business e networking gustando un caffè, un aperitivo o un pranzo veloce. Il progetto, innovativo e sostenibile è stato realizzato con i materiali 100% riciclabili di PolyPiù, azienda che produce strutture in policarbonato molto resistenti.

In linea con i valori di sostenibilità della fiera, quest’area verrà mantenuta per diverse edizioni e, al termine del suo utilizzo, i materiali potranno essere interamente riciclati.

Info: Expo Riva Schuh & Gardabags – quartiere fieristico di Riva del Garda – apertura: oggi dalle 9 alle 16.