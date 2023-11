Tutti al Festival della famiglia: gli appuntamenti per i bambini

giovedì, 30 novembre 2023

Trento – Non solo seminari scientifici al Festival della famiglia di Trento, ma anche appuntamenti di stampo culturale, musicale e sportivo aperti alle famiglie e alla cittadinanza. Si inizia sabato 2 dicembre con l’evento “#SportInFamiglia” presso il Palazzetto ex Santa Chiara e lo spettacolo “Omicidio in salsa rosa” all’Auditorium Santa Chiara.

Per partecipare ad alcuni eventi del Festival è obbligatoria l’iscrizione attraverso i singoli form online pubblicati sul sito: www.festivaldellafamiglia.eu.

Sabato 2 dicembre – dalle ore 14.00 alle 18.00

PalaBocchi – Palazzetto ex Santa Chiara, via Santa Croce, 67 – Trento

#SPORTINFAMIGLIA – 5/16 ANNI

Quanti genitori si lamentano spesso di non riuscire a trovare un punto d’incontro coi figli, spesso per un gap generazionale. Invece allenandosi (e divertendosi) insieme si potranno condividere momenti, consigli, la passione per un’attività. SportInFamiglia è un percorso motorio – da compiersi con mamma e papà – attraverso quattro discipline non convenzionali: Giocoleria, Acrobatica, Yoga e Capoeira. Prenotazione obbligatoria online.

Sabato 2 dicembre 2023 – dalle ore 16.00 alle 21.00

Auditorium Santa Chiara, via Santa Croce, 67 – Trento

OMICIDIO IN SALSA ROSA

Una commedia brillante in due atti, percorsa da una sottile vena di humor nero, che ritrae le tensioni e le frustrazioni di un “gruppo di famiglia in un interno” con momenti esilaranti che si susseguono in un alternarsi di scene a tratti grottesche, con colpi di scena e spunti narrativi che catturano lo spettatore come in un vero e proprio thriller. Produzione e messa in scena da Nuova Compagnia Teatrale, a cura di Ciemme Service. Ingresso agevolato per i possessori dell’EuregioFamilyPass.

Domenica 3 dicembre 2023 – dalle ore 13.30 alle 18.00

Centro Servizi Culturali, Santa Chiara Via Santa Croce, 67 – Trento

FAMILY MARATHON – 1° edizione

Il Festival ha in programma la prima edizione di una camminata/corsa di 5 km tra le vie del centro città, aperta a tutti e libera dalle automobili. Per divertirsi in famiglia, con gli amici e in gruppi organizzati, camminando, marciando oppure utilizzando passeggini-roller-monopattini, un evento aperto a persone di tutte le età, che punta all’inclusione sociale e all’educazione allo sport: dedicata a tutti i corridori amatoriali e alle famiglie che vogliono vivere un’esperienza di puro sport e allegria. Al termine dell’evento le premiazioni e, a seguire, merenda e musica per tutti. Prenotazione obbligatoria online.

Domenica 3 dicembre 2023 – dalle ore 16.00 alle 17.30

Teatro Sociale, via Oss Mazzurana, 19 – Trento

STRAVAGANZE IN SOL MINORE – dai 6 anni

Il virtuosismo magico di Toti Scialoja (1914-1998), maestro non solo di immagini, ma anche di parole, è alla base di questa nuova creazione dedicata all’infanzia firmata dalla Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto. Regia e coreografia sono di Francesca Lattuada e in scena ci sono due giovani interpreti: la danzatrice Vittoria Franchina e il baritono Piersilvio De Santis. Alla visionarietà che caratterizza il lavoro di Francesca Lattuada corrisponde l’universo visivo dell’artista Natali Fortier, capace di evocare strani mix tra esseri zoomorfi e antropomorfi, che ha creato delle maschere per l’occasione. La sonorità stessa delle parole e gli imprevedibili accostamenti della fantasia conducono verso una “una pedagogia dell’immaginazione”, come direbbe Italo Calvino, non a caso uno dei più grandi estimatori di Toti Scialoja. È una produzione di Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto in coproduzione con Centro Teatrale Bresciano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Ingresso agevolato per i possessori dell’EuregioFamilyPass.

Mercoledì 6 DICEMBRE 2023 – dalle ore 18.30 alle 20.00

Palazzo della Regione TAA, Sala di Rappresentanza, Piazza Dante, 16 – Trento

CONCERTO CORO HIGHLIGHT

“Highlight”, che in italiano significa “momento saliente”: un repertorio in lingua inglese per esprimere i concetti di novità, freschezza, energia e gioventù. Il primo musical theatre choir del Trentino per una collaborazione che permette di rimarcare l’impegno come associazione di promozione sociale, oltreché la condivisione con la città di Trento della passione per il Musical Theatre.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: http://festivaldellafamiglia.eu/