Tutte le tipologie di vernici per legno

martedì, 22 agosto 2023

I mobili e gli elementi decorativi di legno sono molto belli, si sa, ma col tempo tendono anch’essi a sbiadire e assumere una patina usurata. Per rimediare a ciò entra in gioco la vernice per legno.

La verniciatura del legno è un’arte antica che combina la funzionalità della protezione con l’estetica. Sia che tu stia cercando di restaurare un vecchio mobile sia di creare un nuovo capolavoro artigianale, la scelta e l’applicazione della vernice giusta sono cruciali. Ecco di seguito alcuni spunti e consigli per guidarti nella selezione e nell’uso della corretta vernice per legno, insieme a idee creative per dare vita ai tuoi progetti.

Tipi di vernici per legno

Ci sono molteplici tipologie di vernici per legno sul mercato, che offrono una diversa estetica finale dell’elemento trattato, e con differenti caratteristiche:

– Vernici all’acqua: sono maggiormente ecologiche e facili da pulire, ideali per interni e mobili.

– Smalti a solvente: durevoli e resistenti, perfetti per superfici esterne soggette a usura.

– Vernici a base di olio: offrono una finitura ricca e profonda, adatte a mobili di pregio.

– Vernici trasparenti: permettono di preservare la bellezza naturale del legno.

– Vernici colorate: aggiungono personalità e stile ai tuoi elementi lignei e sono particolarmente adatte per progetti creativi.

Preparazione della superficie da verniciare

Prima di procedere alla verniciatura bisogna mettere in atto alcuni semplici passaggi, quindi per prima cosa devi provvedere alla pulizia, rimuovendo polvere, sporco e residui di vecchie vernici prima dell’applicazione. Passa poi alla levigatura, che garantisce una superficie liscia e uniforme, migliorando l’adesione della vernice.

Applica infine un primer per legno per migliorare l’adesione e ottenere una finitura uniforme. Puoi utilizzare diverse tecniche di applicazione:

a pennello, ideale per piccole superfici e per rifinire i dettagli;

a rullo, il quale copre rapidamente superfici ampie, ma può lasciare segni se non utilizzato correttamente;

a spruzzo, può dare una finitura liscia e uniforme, ma richiede attrezzature specifiche e una buona ventilazione.

Applica più strati sottili anziché uno spesso per evitare colature e gocciolamenti.

Rispetta i tempi di asciugatura tra i vari strati per ottenere una finitura uniforme e assicurati di verniciare in un’area ben ventilata o all’aperto.

Con la vernice per legno adatta puoi anche realizzare diversi progetti creativi come ad esempio il

découpage che vede applicare ritagli di carta o tessuto sulla superficie verniciata per un tocco artistico.

Utilizza tecniche di patinatura o strati di colori diversi per un aspetto invecchiato oppure aggiungi disegni o motivi utilizzando stencil per creare dettagli unici.

La verniciatura del legno quindi, come abbiamo visto, è un processo che richiede cura, pazienza e creatività. La scelta della vernice giusta e l’applicazione corretta possono trasformare un semplice pezzo di legno in un’opera d’arte, se segui i consigli necessari per affrontare con i giusti strumenti e metodi il tuo progetto di verniciatura. Che tu sia un hobbista o un esperto artigiano, ricorda che la chiave è sperimentare e divertirsi lungo il tuo percorso creativo.