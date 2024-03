Tutelati 18 alberi monumentali a Trento: approvata mozione Pattini, Uez e Urbani

giovedì, 28 marzo 2024

Trento – Saranno tutelati 18 alberi monumentali e altri 10 sono candidati a diventarlo. Approvata all’unanimità, 34 voti su 34 presenti, la mozione del consiglieri comunali Alberto Pattini, Tiziano Uez e Pino Urbani.

Il documento dei tre consiglieri proponeva: di apporre a breve una tabella identificativa sul posto degli alberi centenari per fare si che tutti i cittadini possano godere della loro bellezza e monumentalità e anche di realizzare in collaborazione con Azienda per il Turismo strumenti informativi.

A Trento sono 18 alberi gli alberi monumentali, il più vecchio è il Platano di via Santa Croce, piantato nel 1835.

La lista degli alberi monumentali di Trento: al parco Gocciadoro in via Gmeiner un Cedro dell’Himalaya, in Lungadige il filare di Platani ibridi, a Cortesano vicino alla chiesa di Sant’Antonio un Bagolaro, a Maderno in via dei Bergamini un Tiglio nostrano, in largo Pigarelli un Pioppo nero, in via San Francesco un Platano ibrido, in via Santa Croce un Platano ibrido, in via Madruzzo al liceo Da Vinci un Cedro dell’Himalaya, a Villazzano in via Ferrandi (Villa O’ Santissima) una Sequoia gigante, tra via Romagnosi e via Torre Verde un Platano ibrido, alla Vela in via alla Scala (villa De Lorenzi) un Cedro del Libano, in via Vannetti vicino al Palazzo Pat un Platano ibrido, a Sardagna sulla strada provinciale 85 un Castagno europeo, a Povo in piazza Manci 15 una Sequoia gigante, a passo del Cimirlo un Ciliegio selvatico, a Malga Brigolina un Faggio, a Povo una Sequoia gigante, a Maderno un Ippocastano.