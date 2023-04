Tutela delle persone disabili in Trentino, ordine del giorno del consigliere provinciale Alex Marini

venerdì, 7 aprile 2023

Trento – Nel gennaio 2023 il Consiglio provinciale di Trento aveva approvato un ordine del giorno del M5S, proposto da Alex Marini, che impegnava la giunta provinciale “a promuovere, sentito il difensore civico, una campagna informativa da indirizzare alle persone con disabilità e alle associazioni che operano a sostegno di esse rispetto alla possibilità riconosciuta dalla legge al difensore civico di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale”. La buona (anzi, ottima) notizia è che il difensore civico, avvocato Gianna Morandi, ha già provveduto a prendere in mano la questione, muovendosi sia col Procuratore della Repubblica, Sandro Raimondi che col Coordinamento dei Difensori civici nazionale, al fine di determinare quali siano i margini che la Legge garantisce ai Difensori Civici per poter intervenire a favore delle persone disabili. Sulla questione a quanto pare verrà coinvolto anche il ministro della disabilità Alessandra Locatelli.

“Il nostro ordine del giorno si propone di aumentare le tutele per le persone disabili vittime di reati. Il fatto che questo stesso atto possa aiutare a fare chiarezza a livello nazionale sui margini di intervento dei difensori civici rispetto a tale casistica ci rende orgogliosi, sebbene dal nostro punti di vista resti prioritario che la giunta trentina ponga in essere l’impegno assegnatole dal Consiglio, ovvero l’organizzazione di una campagna informativa che segnali alle persone affette da disabilità e alle loro organizzazioni, la possibilità di ricevere assistenza dal Difensore Civico in caso di reati che li vedano parte in causa”, sostiene il consigliere provinciale Alex marini (M5S).