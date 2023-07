Turismo, stanziati 30 milioni per la montagna

martedì, 25 luglio 2023

Trento – In arrivo 30 milioni per la montagna, l’obiettivo è valorizzare il turismo in ottica della sostenibilità.

“Il decreto per lo stanziamento di 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a favorire e incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle Regioni della dorsale appenninica, è un ulteriore segnale di forte attenzione del ministro Santanchè e del governo Meloni verso il comparto montano. Un settore che negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare ripetute emergenze che ne hanno messo a dura prova la tenuta. Una scelta lungimirante che segue quella dei 200 milioni di euro del Fondo Montagna inseriti nella legge di bilancio, destinati alle imprese per la ristrutturazione, l’ammodernamento e la manutenzione degli impianti di risalita con l’obiettivo di promuovere il turismo ed incentivare i flussi nei luoghi montani e nei centri sciistici. Ricordo nella medesima manovra la scelta di aiutare i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti a vocazione turistica mediante un Fondo apposito istituito al ministero del Turismo, con una dotazione complessiva per le suddette annualità di 34 milioni di euro, destinati a finanziare progetti per comuni per accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, garantendo la sicurezza degli impianti e iniziative fondamentali per una regione come il nostro Trentino-Alto Adige.

E ancora la detassazione delle mance per i dipendenti di strutture ricettive, bar e ristoranti, a condizione che non superino un reddito di 50mila euro l’anno. Un grande aiuto a questi lavoratori, un riconoscimento di professionalità all’insegna della flessibilità.

Sostenere gli operatori di questo settore vuol dire anche tutelare le nostre montagne: patrimonio naturalistico, paesaggistico, oltre che turistico, riconosciuto in tutto il mondo. Il governo Meloni sta dimostrando l’ attenzione alla montagna non a parole ma con fatti concreti”, dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Alessia Ambrosi.