Turismo scolastico in Valle Camonica: un corso per animatori culturali

martedì, 12 dicembre 2023

Darfo Boario (Brescia) – Il 2023 per il turismo scolastico e delle famiglie è stato per l’Archeopark e la Valle Camonica l’anno della grande ripresa a pieno regime dopo la parentesi della pandemia.

Per il 2024 si prospetta ancora più gettonato di sempre assieme al Museo Didattico di Capo di Ponte e dei parchi archeologici.

Per la primavera sono previsti circa 50mila presenze già prenotate; all’Archeopark faranno visita e attività nello stesso tempo; molti saranno veicolati a Capo di Ponte e alla visita dei parchi delle incisioni. Per poter soddisfare le richieste, è necessario personale nuovo qualificato per integrare quello numeroso che già opera da anni.

L’Archeopark di Darfo Boario e il Museo Didattico di Capo di Ponte organizzano quindi il corso per animatori culturali che avrà inizio lunedì 29 gennaio e si protrarrà fino al 25 febbraio con lezioni teoriche in aula e al Museo Didattico serali, tre sabati e due domeniche mattina.

Il corso sarà tenuto da Ausilio Priuli. Al termine del corso, alcune esperienze pratiche al seguito delle prime scolaresche saranno il tirocinio che permetterà di iniziare a lavorare fin dalla prima decade di marzo. Il corso è aperto a tutti: un’esperienza culturale nuova, un’occupazione, un reddito.

Per informazioni:

telefonando all’Archeopark: 0364/529552; e-mail: info@archeopark.net o al Museo Didattico di Capodiponte 0364/42148 in orario d’ufficio. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 14 gennaio