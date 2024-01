Trova un donatore e diventa spettatore: iniziativa dell’Avis di Breno

Breno (Brescia) – “Trova un donatore e diventa spettatore”, è l’iniziativa lanciata dall’Avis di Breno in collaborazione con il Cinema Giardino. L’obiettivo è incrementare i donatori di sangue in una realtà che è già molto attiva. Infatti nel corso del 2023 l‘Avis di Breno, che ha tagliato il traguardo del 60esimo di fondazione, ha raccolto 2.134 sacche di sangue con 944 donatori, in crescita rispetto al 2022 (2.035 sacche e 907 donatori).

L’iniziativa avviata in questi giorni è rivolta a donatori e non: i soci dell’Avis che presentano un aspirante donatore, dopo la prima donazione di sangue, otterranno in regalo un carnet da cinque ingressi al cinema al Giardino. L’obiettivo è avvicinare nuove persone e, come è stato illustrato dal vice presidente dell‘Avis di Breno, Mario Pedersoli, garantire sempre più donazioni che sono indispensabili per la vita e la salute di tutti.