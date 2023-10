Trial, raduno piloti Under 21 a Darfo e lezione di educazione stradale

domenica, 29 ottobre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Terzo Raduno Nazionale Trial Under 21 nell’area Trial Rovinazza di Darfo Boario Terme (Brescia) dove in questo weekend si stanno alternando sessioni teoriche e pratiche con giovani piloti emergenti.

La prima giornata – quella di ieri – ha visto la presenza di Fabio Lenzi, ex campione di Trial e oggi direttore tecnico della Federazione Motociclistica Italiana, di 50 giovani piloti, quindi Dario Colossi, sindaco di Darfo, l’ispettore Cristian Scalvinoni, comandante della Polizia Stradale di Darfo Boario, Raffaello Colombo, presidente di Camunia Soccorso e Roberto Mazzola del team Dynamic Trial. Il raduno è riservato solamente ai possessori di tessera Minisport (6-9 anni) e licenza Agonistica Fmi Under 21 ai quali si sono aggiunti 10 Talenti Azzurri 2023. “Questa è una location ideale per raduni”, è il commento di Fabio Lenzi.

Durante la giornata di ieri – nella zona del centro congressi – gli agenti e il comandante della Polizia Stradale di Darfo, Cristian Scalvinoni, hanno tenuto una lezione di Educazione alla sicurezza stradale sul tema: “Le regole in pista e sulla strada”.

Dopo l’intensa giornata di ieri, oggi è previsto il briefing ed il riscaldamento, quindi i partecipanti saranno in moto per 6 ore prima del debriefing e la consegna degli attestati di partecipazione con conseguenti saluti.