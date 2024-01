Trenzano, nuova rotatoria tra la Sp20 e via Nazario Sauro

venerdì, 26 gennaio 2024

Trenzano (Brescia) – A Trenzano, tra la Sp20 e via Nazario Sauro, la Provincia di Brescia sta realizzando una nuova intersezione a rotatoria. Attualmente sono in corso i lavori per la risoluzione delle interferenze con i gestori dei servizi tecnologici. Verificato che le condizioni climatiche, caratterizzate da elevata umidità e da basse temperature, non consentono l’esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni di completamento del rilevato stradale e di realizzazione della soprastante sovrastruttura stradale, il Direttore dei Lavori ha disposto una sospensione parziale dei lavori.

Con l’arrivo delle temperature più miti si procederà con il completamento dei rilevati e delle pavimentazioni stradali.

Si ricorda che il costo dell’intervento è di 490.000 euro finanziato per 250.000 euro da Regione Lombardia, 100.000 euro dal Comune di Trenzano e per 140.000 euro dalla Provincia di Brescia.