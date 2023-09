Trentodoc, aperta la seconda edizione del Festival

giovedì, 21 settembre 2023

Trento – Ha preso avvio questa sera la kermesse Trentodoc Festival. La splendido Chiostro degli Agostiniani ha fatto da cornice all’inaugurazione della seconda edizione del Trentodoc Festival promosso dalla Provincia autonoma di Trento e organizzato da Istituto Trento Doc e Trentino Marketing, in collaborazione con il Corriere della Sera.

Tre giorni di festa – fino a domenica 24 settembre – per degustare, scoprire, raccontare e condividere le bollicine di montagna. Un lungo weekend che accende Trento e tutto il Trentino. Una festa che coinvolgerà addetti ai lavori, tanti ospiti e appassionati. Un palinsesto di incontri dedicato al mondo del metodo classico trentino: talk, degustazioni ed eventi speciali, nei luoghi storici e nelle case spumantistiche del territorio. Al momento inaugurale il direttore scientifico del Festival e vicedirettore del Corriere della Sera Luciano Ferraro, ha sottolineato come nel tempo “il Trentodoc è diventato un sistema di relazioni economiche ed umane che hanno fatto crescere l’intera provincia. Il Trentodoc Festival sarà quindi un viaggio che ci farà scoprire le eccellenze del territorio e delle persone che con passione danno vita a questo prezioso patrimonio di identità e valore economico, nonché un modo per conoscere la città di Trento”. Da domani a domenica in calendario oltre 120 eventi con un programma articolato sia nella città di Trento, sia nelle cantine aderenti al progetto che proporranno degustazioni e percorsi speciali.