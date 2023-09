Trentodoc: al castello di Mezzolombardo cultura e bollicine

venerdì, 22 settembre 2023

Mezzolombardo (Trento) – Storia, cultura e… Trentodoc. Nell’abito della rassegna “Spunti di viaggio” organizzata in occasione del Trentodoc Festival, sabato 23 settembre è in programma “Castello della Torre: tra storia e bollicine”, con un primo appuntamento alle 10.30, replica nel pomeriggio alle 17.30.

Un evento, organizzato in collaborazione con Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e Consorzio Turistico Piana Rotaliana-Königsberg, che diventa occasione per visitare lo splendido Castello della Torre di Mezzolombardo, accompagnati dalla narrazione dello storico dell’arte Paolo della Torre, che racconterà i segreti di questo maniero situato sopra l’abitato e risalente al XV secolo, fulcro al tempo della nobiltà del paese. L’edificio è attualmente della famiglia Tamanini, che nel prossimo futuro intende proseguire questo percorso dando vita a una serie di iniziative in grado di valorizzare la cornice di pregio e le eccellenze del territorio, grazie al coinvolgimento di produttori locali.

Circondato da mura merlate, comprende al suo interno la chiesetta cinquecentesca di Sant’Apollonia, da poco restaurata e circondata da ampi e meravigliosi giardini panoramici e da un vigneto con splendida vista sulla Piana Rotaliana.

Un legame con il vino che si traduce nella degustazione finale di due calici di Trentodoc della Cantina Rotaliana di Mezzolombardo, in abbinamento a formaggi locali selezionati da Il Pizzicagnolo.

La durata della visita è di circa un’ora e proposta ad un costo di 20 euro a persona, degustazione compresa. Per info e prenotazioni scrivere a castellodellatorre@gmail.com o contattare via Whatsapp il numero 329 8330985. Info e programma: www.TasteTrentino.it/TrentodocCastelloTorre