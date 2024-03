Trento: vietato il consumo di bevande alcoliche

giovedì, 21 marzo 2024

Trento – Un’ordinanza del sindaco stabilisce il divieto di detenzione (anche in contenitori chiusi) e di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona comprendente piazza della Portela, via Roma (da piazza della Portela fino a via San Giovanni), via Prepositura, piazza da Vinci e via Torre Vanga (da piazza da Vinci fino a galleria Torre Vanga).

Il consumo effettuato negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati è escluso dal divieto che resterà in vigore fino al prossimo 19 aprile. Sono previste multe fino a 534 euro.

Il provvedimento è motivato dai ripetuti fenomeni di degrado degli ultimi tempi come l’abbandono di rifiuti, schiamazzi e situazioni di disturbo della quiete come la lite tra ubriachi dello scorso 12 marzo, situazioni che possono essere aggravate dall’abuso di alcol.