Trento, vertice del G7, tutte le limitazioni alla circolazione

giovedì, 14 marzo 2024

Trento – In occasione del vertice ministeriale Industria, Tecnologia e Digitale del G7, in programma domani venerdì – 15 marzo – a palazzo Geremia, palazzo Thun e nella sede della Provincia di piazza Dante, sono previste alcune limitazioni alla circolazione e alcune deviazioni che interesseranno sia la tangenziale sia le vie del centro storico.

In un’area ristretta del centro città sono stati rimossi anche i plateatici e vietata la sosta e, nel momento clou della manifestazione, pure il transito pedonale potrà subire alcune limitazioni. A chi, venerdì 15 marzo, avesse la necessità di raggiungere Trento in auto, il consiglio della polizia locale è quello di arrivare entro le 8, in modo da non incappare nelle limitazioni al traffico. In alternativa, si suggerisce di privilegiare l’uso dei mezzi pubblici. 141515

Ecco in dettaglio i provvedimenti previsti, suddivisi per fasce orarie.

Dalle 8.15 alle 10. Transito limitato sulla tangenziale (statale 12) per i veicoli provenienti da Sud con deviazione del traffico su via Nazionale a Mattarello e per i veicoli provenienti da Nord con deviazione su via Sanseverino (uscita 4) con possibilità di prosecuzione verso Ravina o re-immissione in direzione sud. Vietato il transito sulla statale 12 in direzione Nord dalla rotatoria di via Marinai d’Italia fino all’uscita 6 (Piedicastello). In città divieto di transito in via Druso, ponte San Giorgio, via Fratelli Fontana, via Segantini, via Vannetti, piazza Dante, via Dogana, via Pozzo, via Torre Vanga da (Pozzo a via Alfieri), via Torre Verde (fino a via Gazzoletti), via Romagnosi (da via Petrarca a via Segantini). Il traffico ordinario viene deviato sulle vie limitrofe. Il casello autostradale di Trento sud rimarrà chiuso dalle 8.15 alle 10 sia in uscita che in entrata. Dalle ore 8 alle 10 si verificheranno significativi rallentamenti su tutta la tangenziale e sulle vie urbane.

Per tutta la giornata: divieto di sosta fino alle 19 in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi, via Manci, via San Pietro, piazza Battisti, via Oriola, via Oss Mazzurana, via Orne, via Diaz, piazza Lodron, via Garibaldi, via Verdi, via Maffei, via Torre Vanga, via Torre Verde, via Gazzoletti, via Vannetti, via Romagnosi, piazza Dante. Divieto di transito dalle ore 5.30 alle 19 in via Alfieri, via Belenzani, piazza Duomo, via Cavour, via Orfane, via Roma, piazza Portela, piazza Santa Maria, via Pozzo, piazza Pasi. Dalle 8.15 fino a fine necessità sarà altresì inibito il transito veicolare in: via Torre Vanga, via Torre Verde (da via T. Vanga a via Gazzoletti) piazza Dante, via Vannetti, via Gazzoletti (da piazza Dante a via Petrarca), via Segantini, via Romagnosi (da via Petrarca a via Segantini), via Dogana. Accesso pedonale vietato durante le fasi di arrivo e partenza delle delegazioni in via Alfieri, via Belenzani, via Cavour, via Orfane, via Pozzo, via Dogana, piazza Dante. Nelle restanti zone del centro storico l’accesso pedonale è consentito.

Dalle 16 alle 18: transito vietato alle 16 e fino alle ore 18 circa in via Romagnosi, via Vannetti, via Fontana, ponte San Giorgio, via Druso, via Berlino. Inoltre saranno chiusi gli accessi 6 e 6 A della tangenziale in direzione Sud, 6 in direzione Nord. Dalle ore 16 alle 18 circa rallentamenti su tutta la tangenziale e sulle vie urbane.

È sempre garantito l’accesso pedonale alla stazione ferroviaria, alla Trento Malè e alla stazione delle autocorriere. Saranno spostati i capolinea del trasporto pubblico urbano da via Dogana (stazione ferroviaria) a via Segantini e da piazza Dante (Regione) e via Gazzoletti a via Torre verde. I taxi faranno servizio dalla stazione ferroviaria con percorsi alternativi e deviazioni.

Dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30 è attivo il numero dedicato della polizia locale 0461 889400 per informazioni sulla viabilità; è possibile inviare richieste di informazioni all’indirizzo di posta elettronica poliziam.serviziesterni@comune.trento.it.