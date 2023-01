Trento, un autovelox all’uscita della galleria di Martignano

martedì, 10 gennaio 2023

Trento – Sarà attivato lunedì 16 gennaio un autovelox all’uscita della galleria di Martignano – direzione Trento. La scelta del luogo dove installare il dispositivo di rilevazione della velocità è stata preceduta da un’attenta analisi del traffico e degli incidenti in quell’area.

E’ quanto rende noto il Comune. Dai dati in possesso della Polizia locale e da quelli forniti dalla locale sezione della Polizia Stradale e dei Carabinieri si è constatato che l’uscita della galleria di Martignano ha un tasso di incidenti importante soprattutto a causa delle elevate velocità mantenute dai veicoli già all’interno della galleria. Gli incidenti sono particolarmente gravi anche per la particolare conformazione della strada che presenta una discesa semicurva a destra con cambio di luminosità repentino

La collocazione è stata decisa di concerto con i tecnici della Provincia autonoma, proprietaria della strada e dopo il parere favorevole dello scorso agosto del Commissariato del Governo. Terminata la fase istruttoria si è quindi proceduto ad installare un dispositivo avente le medesime caratteristiche di quello in via Alto Adige che è in grado di rilevare il passaggio dei veicoli che superano il limite imposto di 90 km orari.

È in grado di rilevare il passaggio oltre il limite anche dei veicoli aventi particolari limitazioni di velocità come ad esempio gli autocarri o i veicoli che trainano rimorchi.

È stata collocata idonea segnaletica all’inizio della galleria sia sulla parte superiore (con due lampeggianti) che sul lato sinistro e destro. Inoltre è stato collocato un altro segnale di preavviso a metà circa della galleria in corrispondenza di un’area di sosta di emergenza e vicino al dispositivo stesso. Le sanzioni non vengono inviate in automatico perché tutti i fotogrammi scattati vengono giornalmente visionati e valutati da personale della polizia locale.