Trento, ultimo giorno a casa per gli studenti del liceo Da Vinci

giovedì, 8 giugno 2023

Trento – Per l’ultimo giorno di scuola al Liceo Leonardo Da Vinci la dirigente, con circolare a docenti e genitori, aveva previsto una lectio brevis con uscite delle classi a scaglioni alle 8:40, alle 9:30 e alle 10:20, e da diverse uscite dell’istituto, per evitare concentrazioni e contenere le tipiche esplosioni di gioia dei ragazzi per la fine dell’anno scolastico. Ma con un colpo di scena dell’ultimo minuto la dirigente oggi rettifica la circolare precedente e con una nuova comunicazione dispone che i docenti inviino un link per una lezione a distanza e via Messenger istruisce i genitori affinché tengano i figli a casa, lasciando tutti con un punto interrogativo.

Il sindacato Flc va all’attacco: “Può una dirigente scolastica decidere all’ultimo minuto, in modo del tutto autonomo e preventivo di tenere una scuola sostanzialmente chiusa con studentesse e studenti in Dad in assenza di evidenti e urgenti ragioni di sicurezza? Neanche per una straordinaria nevicata il dirigente decide in autonomia la chiusura. L’assessorato non può tollerare un’iniziativa di questo tenore. Se docenti e studenti si presentassero a scuola per godersi il loro ultimo giorno di scuola insieme, la dirigente potrebbe davvero tenerli fuori dai cancelli senza evidenti motivi di ordine pubblico?”.