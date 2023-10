Trento: sottopasso ferroviario di via Asiago messo in sicurezza

mercoledì, 11 ottobre 2023

Trento – Sopralluogo dei tecnici del servizio Gestione strade e parchi del Comune di Trento è stato messo in sicurezza il sottopasso ferroviario di via Asiago chiudendo il marciapiede e attivando il senso unico alternato dalle 8:30 alle 18. È stato programmato nel più breve tempo possibile un intervento di sistemazione della struttura; per le attività urgenti è stata contattata un’impresa specializzata con successiva perizia.

La situazione vede alcune piastre provenienti da una zona di distacco del rivestimento che ricopre il sovrastante muro di contenimento del percorso pedonale che collega la vicina fermata dell’autobus con la stazione dei treni di Villazzano. Anche il restante rivestimento presenta segni di distacco dalla sottostante struttura in cemento armato e – in caso di piogge insistenti e con le imminenti gelate invernali – potrebbe cadere sul sottostante marciapiede.

La strada riveste un’importanza viabilistica di collegamento della città con il sobborgo di Villazzano e l’altopiano della Vigolana ed è molto frequentata dai pendolari che giornalmente raggiungono il capoluogo. Durante le operazioni di rimozione e pulizia (per una superficie di 270 metri quadri circa) il tratto stradale a valle sarà interessato da una chiusura parziale.