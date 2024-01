Trento: scontro sullo sfratto al centro sociale Bruno

mercoledì, 24 gennaio 2024

Trento – Rinviato lo sfratto del centro sociale “Bruno”, ad aprile nuovo round. Il giudice Adriana De Tommaso ha accolto le osservazioni dei legali, avvocata Stefania Franchini e avvocato Nicola Canestrini, che assistono il Bruno e la querelle prosegue. Anzi l’intimazione di sfratto al centro sociale Bruno, scontro tra Provincia e Comune di Trento. “ Apprendiamo con stupore – affermano Biada e Urbani, del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – dello sconcerto manifestato dal sindaco di Trento Franco Ianeselli e dall’assessore al welfare Alberto Pedrotti, relativamente all’intimazione di sfratto notificata da Patrimonio del Trentino (società partecipata della Provincia) concernente l’immobile abusivamente occupato da anni dal centro sociale Bruno, dopo la risoluzione del contratto di comodato che era stato stipulato dalle Giunte provinciali di centro sinistra”.

“A nostro avviso, – proseguono – non è corretto che chi occupa abusivamente un immobile pubblico, traendo peraltro un guadagno da tale attività (posto che l’immobile è teatro di numerose serate ludiche ed eventi), possa godere di un trattamento di favore rispetto alle centinaia di associazioni, i cui volontari si impegnano giornalmente per meritorie attività di volontariato, che da anni sono in attesa di una sede e che tra il resto si impegnano a pagare regolarmente un canone di locazione”.

“Se il Sindaco di Trento e i suoi Assessori – precisano Biada e Urbani – reputano positiva l’attività svolta dal centro sociale Bruno, possono tranquillamente fornire loro un immobile di proprietà del Comune (secondo noi inserendo peraltro il centro sociale Bruno nell’elenco delle associazioni in attesa di una sede), con cui il centro sociale Bruno potrà sottoscrivere un contratto di comodato”.

“Ci pare troppo comodo, francamente, – concludono – criticare una società pubblica che pretende il rispetto delle norme e che sta realizzando una nuova parte di città, senza che il Comune offra un’alternativa in proprio. Ciò risulta troppo semplice e implica, tra l’altro, un gravissimo e pericoloso messaggio sottinteso in direzione della nostra cittadinanza, di tolleranza dell’illegalità”.