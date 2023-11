Trento sarà sede del vertice G7 sull’intelligenza artificiale

mercoledì, 29 novembre 2023

Trento – “Trento sarà la sede del prossimo G7 sull’intelligenza artificiale. E’ uno scoop che voglio darvi per iniziare la giornata di lavori”. L’annuncio arriva a sorpresa dal direttore di Key4biz, Raffaele Barberio, in apertura della conferenza “AI per la trasformazione digitale delle amministrazioni locali” di Trento e di cui lo stesso è coordinatore.

Sul tavolo dei relatori, proprio in attesa di prendere la parola da Barberio, siede il presidente di Trentino Digitale, Carlo Delladio, che, incalzato, risponde: “Non siamo colti di sorpresa, è un’opportunità a cui stiamo lavorando da tempo. Il Trentino ha avviato una strategia articolata per l’innovazione e la digitalizzazione del proprio territorio, che ci vede impegnati in settori strategici quali l’intelligenza artificiale, la cybersecurity, cloud e reti. Siamo lusingati da tanta attenzione”.

Ad un anno dall’esordio sul mercato di Open Ai, Trento ospita la conferenza scientifica dal titolo “AI per la trasformazione digitale delle amministrazioni locali”. L’iniziativa è stata organizzata da Trentino Digitale, in collaborazione con le altre tre società inhouse del Cerchio ICT: Lepida (Bologna), Pasubio Tecnologia (Schio) e Südtiroler Informatik – Informatica Alto Adige. Il programma vede la partecipazione di esperti e docenti di fama internazionale, dirigenti della pubblica amministrazione trentina e manager di aziende.

L’evento è organizzato in modalità ibrida: la fisicità dell’evento tradizionale, in presenza presso le sedi delle quattro società (Trento, Bolzano, Bologna e Schio), che si somma alla virtualità dell’evento online.

Aprendo la conferenza, Raffaele Barberio, direttore di Key4biz, ha ricordato come “il dibattito sull’intelligenza artificiale è ancora caratterizzato da luoghi comuni, anche se la usiamo già da decenni. Ci sono molte opportunità, insieme ai rischi che accompagnano ogni cambiamento tecnologico. La partita più delicata si svolge quando l’intelligenza artificiale si coniuga con i territori, a livello locale”.

Un approccio condiviso da Carlo Delladio, presidente di Trentino Digitale: “L’intelligenza artificiale è passato, presente e futuro. A noi interessa capire come l’intelligenza artificiale cambierà la nostra vita, quali implicazioni etiche andranno presidiate e il nostro modo di operare. Il nostro obiettivo è rendere il sistema pubblico più economico, efficiente e efficace, e l’intelligenza artificiale ci può aiutare in questo”. Delladio ha posto un primo punto di attenzione: “L’intelligenza artificiale si nutre di dati. Questi devono possedere il requisito della certezza e noi dobbiamo rendere credibili i dati”.

Da Trentino Digitale arriva anche una prima verifica sullo stato dell’arte dello sviluppo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Il direttore generale, Kussai Shahin: “Stiamo sviluppando da tempo progetti concreti con FBK, Università degli studi di Trento e Provincia autonoma di Trento. Il Trentino è attualmente un laboratorio perché l’intelligenza artificiale andrà a migliorare i servizi e le risposte della pubblica amministrazione a favore di cittadini ed imprese. La stessa inciderà in settori diversi, quali la sicurezza pubblica con nuovi sistemi di controllo e il monitoraggio del territorio”.

Red. At.