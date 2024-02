Trento: Santa Chiara Open Lab, positivo l’esito della visita di controllo

sabato, 17 febbraio 2024

Trento – Ha dato esito positivo la visita di controllo del vicesegretario generale alla presidenza del Consiglio dei ministri Marco Villani al comparto del parco Santa Chiara che è oggetto di una totale riqualificazione denominata “Santa Chiara Open Lab”.

L’operazione è finanziata per 18 milioni di euro con uno specifico programma di recupero delle periferie della Presidenza del Consiglio dei ministri che ha un nucleo di controllo dello stato di avanzamento dei lavori di cui Marco Villani è responsabile. Nel pomeriggio di ieri – dopo un colloquio a palazzo Geremia con il sindaco Franco Ianeselli – Villani è stato accompagnato a visitare tutti gli edifici e le zone oggetto di riqualificazione dall’assessore ai lavori pubblici Italo Gilmozzi e dai dirigenti tecnici Giuliano Franzoi e Isabella Weber.

A fine giornata Villani ha riscontrato come tutto sta procedendo secondo quanto stabilito dal bando e ha raccomandato di rispettare – come sta già avvenendo – i tempi di realizzazione di ciascun elemento del comparto. Particolare soddisfazione è stata espressa per il completamento delle due opere finora concluse e cioè il Centro anziani e 17la chiesetta del Redentore.