Trento, restaurata la fontana della Vegiara a Sopramonte

giovedì, 14 settembre 2023

Trento – Si sono conclusi i lavori di restauro della storica fontana della Vegiara a Sopramonte. Richiesto da tempo dalla Circoscrizione, l’intervento ha riportato il bene alla originaria configurazione e, contestualmente, si sono messi degli ostacoli per impedire sfregi (avvenuti in passato) provocati da urti con macchine e favorire il passaggio pedonale.

La fontana, composta da due vasche rettangolari e decorata con motivi floreali e geometrici, inizia la sua storia circa nel 1840, essendo questa la data riportata sulla stessa in caratteri romani. Sopra l’anno, si possono anche leggere le iniziali, come in uso al tempo, di chi ne ha curato la realizzazione – F. S. F. – dove “F” e “S” sono le vere iniziali e la “F” finale sta per “fecit” – fece. La seconda vasca, costruita forse nel 1905 come riportato in un’incisione, era un tempo utilizzata come lavatoio pubblico per lavare i panni.

Il progetto è stato curato dal Servizio Edilizia Pubblica del Comune, l’esecuzione invece dalle imprese Tecnobase e Fiemme Porfidi.

La fontana di via Vegiara è così tornata alla sua originaria bellezza e restituita alla comunità di Sopramonte in un ambiente valorizzato.