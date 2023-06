Trento: question time in Consiglio provinciale

martedì, 6 giugno 2023

Trento – Questione time in Consiglio provinciale a Trento, con numerosi intervwenti

Il consigliere del Partito democratico Giorgio Tonini ha interrogato la Giunta per sapere se la Provincia intenda o meno esercitare il diritto di prelazione sulla quota posta in liquidazione di Infracis Spa, principale socio privato di Autobrennero e società a sua volta controllata da Cis Spa, attualmente posta in liquidazione.

Si eserciterà il diritto di prelazione sulla quota in liquidazione di Infracis?

“La quota provinciale di Infracis s.r.l., – ha premesso l’assessore Tonina, – è detenuta dalla Provincia per il tramite di Cassa del Trentino spa (19,89%) e di Trentino Sviluppo spa (0,20%). L’interrogazione fa riferimento alla ipotizzata cessione della quota posseduta da CIS spa (38,72%) in Infracis s.r.l. Al riguardo non risulta ad oggi pervenuta alla Provincia alcuna proposta scritta di vendita. Pertanto non può essere fornito alcun riscontro ai quesiti avanzati dal consigliere. Da notizie giornalistiche pare che anche la quota di fondi per le infrastrutture, pari al 26,31%. potrebbe essere alienata. Qualora pervenisse una proposta concreta di vendita la stessa sarà valutata, anche tenuto conto dell’entità della partecipazione di Infracis s.r.l. in Autobrennero”.

Il consigliere Tonini ha apprezzato la prudenza della risposta. Tuttavia su queste materie è difficile capire dove inizi la prudenza e dove la reticenza. Da un lato c’è l’esigenza della riservatezza e dall’altro, quando si tratta di un ente pubblico, c’è quella della trasparenza. Riferendosi all’intervista al Ministro Salvini apparsa ieri sui quotidiani, Tonini ha commentato che il 30 novembre non si riuscirà a chiudere l’operazione e la legislatura sarà trascorsa inutilmente.

Scarseggia il legno pregiato: si faranno tagli mirati a Paneveggio e nel bosco della Magnifica?

Il consigliere dell’Upt Pietro De Godenz ha fatto riferimento alla difficoltà a reperire tronchi freschi da usare per tavole armoniche e per la produzione destinata alla filiera del legno privato. “Ci sono la possibilità e la volontà – ha chiesto De Godenz – di intervenire specificamente con i forestali delle aree del Demanio Parco di Paneveggio e del Bosco della Magnifica Comunità per avere tagli mirati e limitati nella quantità, ma sufficienti al fabbisogno della filiera corta del legno che altrimenti andrà incontro a gravissimi problemi economici vista la diffusione del bostrico?”.

L’assessora Zanotelli ha osservato che i gravi danni seguiti alla tempesta Vaia hanno obbligato a modificare la programmazione dei tagli ordinari che interesseranno dunque specificatamente le superfici interessate dal bostrico. Ciò premesso rimane alta l’attenzione per i legnami di particolare pregio come quelli di risonanza. Il materiale che abbia conservato le specifiche qualità sarà oggetto di specifiche vendite e si provvederà a reperire i tronchi freschi idonei alla trasformazione in tavole armoniche per i quantitativi simili alle annate ordinarie.

“Mi sembra che l’attenzione della Giunta ci sia e la risposta dell’assessora mi soddisfa”- ha replicato Degodenz, ricordando che “il legname di risonanza proviene principalmente dalla valle di Fiemme ed è importante ci sia un’attenzione speciale a questa preziosa produzione”.

Cup, cosa si sta facendo per eliminare la pratica delle “agende chiuse”?

Il consigliere del Pd Luca Zeni ha chiesto alla Giunta quali azioni si stiano facendo per eliminare la cattiva pratica di “agende chiuse” e per evitare che il Cup non fissi un appuntamento quando si riesce a prendere la linea, e se si è consapevoli che, se il Cup invita a richiamare, i tempi di attesa risultano sfalsati rispetto alle statistiche.

L’assessora Segnana ha chiarito: “Nel primo trimestre 2023 si è assistito a un forte incremento delle richieste di prenotazione, ben 27.374 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Al fine di garantire la presa in carico della domanda al momento del primo contatto, si è provveduto a definire alcune strategie: un aumento degli gli slot prenotabili coinvolgendo le strutture ospedaliere, gli ambulatori pubblici territoriali e le strutture accreditate: l’utilizzo del cosiddetto pre appuntamento per prestazioni non prioritarie e l’inserimento del nominativo dell’utente in uno specifico contenitore con chiamata da parte dell’operatrice del Cup per fissare l’appuntamento successivamente. Per le prestazioni più semplici che non richiedono preparazioni, c’è poi la possibilità di prenotazione online e nell’ipotesi di sovraffollamento dei centralini l’utente può chiedere di essere richiamato dall’operatore che provvederà appena possibile. Ali procedure sono poste in essere al fine di garantire tutte le attività istituzionali e la presa in carico del paziente. I casi per i quali non vengono adottate le procedure descritte, vengono gestiti dall’azienda sanitaria attraverso una valutazione precisa”.

Il consigliere Zeni ha ironizzato sulla risposta dell’assessora dalla quale si evincerebbe che va tutto bene e non ci sono problemi. “In realtà le cose non vanno così,- ha osservato, – sollecitando maggiore trasparenza: il sito dell’Azienda dovrebbe indicare i tempi reali per ogni tipo di servizio i tempi differenziati per urgenza”.

La Giunta modificherà la legge per assumere Segretari nelle Comunità di valle?

Il consigliere del Partito autonomista Lorenzo Ossanna ha ricordato la normativa che regola l’assunzione di Segretari per le Comunità di valle e in particolare il quarto comma dell’articolo 8 della legge provinciale 27 del 2010. Ha quindi chiesto alla Giunta se non ci sia la volontà di modificare la normativa provinciale per permettere alle Comunità di valle di munirsi, se necessario, di un Segretario a tempo pieno.

L’assessore Gottardi ha chiarito: “E’ intenzione dell’amministrazione provinciale provvedere alla modifica della legge nella direzione suggerita dall’interrogante, per permettere alle comunità di avviare le procedure per munirsi di un segretario, sebbene la norma consenta la copertura del ruolo a scavalco”.

La risposta ha soddisfatto Ossanna perché l’assessore ha confermato che verrà modificato l’articolo in oggetto, si presume in fase di assestamento di bilancio.

Asfaltatura della statale 47: quali tratti sono stati, sono o saranno asfaltati?

Il consigliere del Carroccio Roberto Paccher ha parlato della statale 47 della Valsugana e interrogato la Giunta per sapere quali tratti della strada sono stati, sono o saranno interessati da interventi di asfaltatura promossi e finanziati dalla Provincia.

L’assessore Tonina ha risposto che lungo la statale 47 della Valsugana, per I’anno 2023 sono previsti e già finanziati due interventi di asfaltatura. Entrambi sono già appaltati. “II primo intervento, spiega – dell’importo complessivo di 600.000 euro riguarda il rifacimento della pavimentazione bituminosa, interessando localmente anche gli strati relativamente profondi, di tratti saltuari compresi tra i comuni di Pergine e Levico, per una superficie complessiva di circa 25.000 mq. Con il secondo, che interessa vari tratti in bassa Valsugana e comporta una spesa complessiva di circa 520.000 euro è prevista la riasfaltatura di circa 27.000 mq in diversi tratti nei comuni di Novaledo, Borgo Valsugana e Grigno. Parte dei lavori sono già stati avviati e, salvo imprevisti, saranno completati entro il prossimo mese di giugno”.

Il consigliere Paccher ha replicato manifestando soddisfazione per la risposta e per la vicinanza alle esigenze della valle nella risoluzione del tema specifico. Ha ricordato l’importanza dell’arteria in oggetto e quindi la strategicità dell’intervento.

Come si intende favorire la creazione delle comunità energetiche?

Il consigliere della Lega Gianluca Cavada ha chiesto alla Giunta quali iniziative intenda adottare per favorire la creazione delle Cer, le comunità energetiche, magari coinvolgendo il mondo della cooperazione trentina e il Consorzio dei Comuni.

L’assessore Tonina ha definito il tema importante e strategico per i territori, soprattutto per la sensibilità sempre dimostrata dal Trentino su questo argomento. Nello specifico ha chiarito: “La Giunta provinciale ha proposto e sottoscritto nel giugno 2022 l’Accordo di programma con i quattro Consorzi BIM del Trentino, la Federazione Trentina della Cooperazione e l’Associazione Artigiani del Trentino per il sostegno delle iniziative legate alle energie provenienti da fonti rinnovabili e alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili. All’interno di tale Accordo, ed in stretta collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, l’Agenzia per le Risorse Idriche e l’Energia ha intensamente lavorato su aspetti tecnici, giuridici e sugli aspetti informativi/formativi, interloquendo con la maggioranza dei territori trentini. A ciò si aggiunge quanto messo in campo con il Coordinamento Interregionale, in merito ai Decreti Ministeriali sull’attuazione del decreto legislativo 199/2021 e delle misure del PNRR. Il percorso iniziato sarà ancor più intensificato nel momento dell’approvazione dei succitati decreti che ci si aspetta regolino le Comunità Energetiche e le incentivino tramite il GSE, con una valorizzazione dell’energia condivisa, ed il PNRR, a fondo perduto. Sono in corso analisi congiunte con Comuni e Federazione, in vista dell’apertura dei bandi, per definire ed incentivare la costituzione di soggetti giuridici con dimensioni tali da realizzare economie di scala e capacità di investimento e gestionali coerenti con l’auspicabile ottenimento dei benefici statali, e che in tale ottica l’art. 14 della legge provinciale 20/2012 costituisce base giuridica già adeguata”.

Il consigliere Cavada, nella replica, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento della Cooperazione trentina ed ha ricordato che una delle prime comunità energetiche è quella della valle di Fiemme.

Perché non sono stati usati i fondi stanziati in ambito scolastico?

La consigliera del Partito democratico Lucia Maestri ha parlato delle risorse disponibili sulla Missione 04 del rendiconto per l’esercizio finanziario 2022: una disponibilità in bilancio di oltre 135 milioni di euro, a cui è corrisposto un impegno di meno di 32, il 23%. “Considerando, – ha detto – che pandemia e aumento dei costi dell’energia hanno reso evidente la necessità di ammodernare molti istituti scolastici, si chiede cosa abbia impedito di usare i fondi stanziati in bilancio per gli investimenti in conto capitale in ambito scolastico, quali progetti sono stati avviati, quanti e quali accantonati o rinviati”.

L’assessore Tonina ha letto la risposta dell’assessore competente Bisesti, premettendo che l’intero sistema contabile adottato dalla Provincia (formato dal bilancio di previsione, dalla contabilità generale e dal rendiconto generale) è stato riformato qualche anno fa per adeguarlo a quanto disposto dalla vigente normativa vigente in materia di contabilità pubblica. In applicazione dei principi del decreto, gli stanziamenti complessivi dei capitoli di bilancio assommano le nuove risorse finanziarie impegnabili nell’anno, ma anche il cosiddetto Fondo Pluriennale Vincolato, ossia le risorse finanziarie con specifica destinazione già impegnate ma imputate, per competenza economica, ad esercizi finanziari successivi. Ciò significa, in concreto, che nell’esercizio finanziario 2022 (come sintetizzato nel Rendiconto generale PAT approvato con deliberazione della Giunta Provinciale nell’aprile scorso ed in attesa di parificazione da parte della Corte dei Conti), le somme stanziate finali in conto capitale allocate sulla Missione 04 Istruzione e cultura sono state complessivamente ad 135.344.832,73 euro così suddivise: gli impegni effettivi in conto competenza sono stati pari ad euro 31.773.050,5, il Fondo Pluriennale Vincolato è risultato essere pari ad euro 99.087.058,1, le economie di competenza sono pertanto ammontate, per differenza, ad euro 4.484.724,05. Le reali economie di competenza, ossia le risorse finanziarie per le quali, alla fine dell’anno, lo stanziamento di bilancio non si è trasformato né in un impegno di spesa né in accantonamento a favore del Fondo pluriennale vincolato, sono risultate quindi il 3,3,% degli stanziamenti al lordo del Fondo, ovvero il 12,4% degli stanziamenti al netto del Fondo.

La consigliera Maestri ha definito la risposta “molto tecnica e zero politica: non è dunque dato di capire cosa si sia combinato a favore della scuola sul piano degli investimenti. Sicuramente appare evidente la non brillante capacità di programmazione a lungo termine di opere che dovrebbero essere strategiche per il comparto e per l’intero territorio.

Incompatibili i ruoli di sottosegretario alla Cultura e di presidente del Mart?

Il consigliere 5 Stelle Alex Marini ha interrogato il presidente della Giunta per sapere se ci sia incompatibilità tra il ruolo del presidente del Mart e quello di sottosegretario di governo e cosa sia stato fatto per accertare ed eventualmente regolarizzare la questione in merito ai ruoli di Vittorio Sgarbi.

In relazione all’interrogazione, l’assessore Tonina ha risposto per conto di Bisesti, chiarendo che nel 2019 la nomina di Vittorio Sgarbi nel Consiglio di amministrazione del MART era stata sottoposta a parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che si è espressa a favore dell’insussistenza di ipotesi di violazione del decreto legislativo 39/2013, a condizione che non vengano attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione del MART specifiche deleghe gestionali. Si ritiene, ha argomentato, che ciò possa valere per l’incarico di Parlamentare allora rivestito dall’onorevole Sgarbi e per quello di Sottosegretario di Stato rivestito ora.

Il consigliere Marini ha replicato che la risposta, insoddisfacente, non fa che confermare quanto già si sapeva. “Siamo di fronte ad un caso piuttosto singolare, – prosegue – c’è un accumulo consistente e continuo di cariche pubbliche rispetto al quale la Giunta fa finta di non sentire”.

Disposizioni anticipate di trattamento: perché la mozione 139 è inattuata?

Il consigliere di Futura Paolo Zanella ha interrogato l’assessora alla Salute per sapere per quale motivo non si sia ancora ottemperato agli impegni che il Consiglio ha approvato (il 28 ottobre 2021) con la mozione numero 139 del 2021 che impegnava la Giunta a promuovere una campagna divulgativa sul territorio provinciale sul tema delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), informando sulle modalità di raccolta e regolamentando la raccolta di copia delle Dat. Si ha intenzione di dare attuazione alla mozione e in che tempi?

L’assessora Segnana ha ricordato: “La struttura competente sta lavorando per l’implementazione della mozione che prevede una serie di adempimenti di carattere giuridico da porre poi all’attenzione della Giunta”. Ha approfittato dell’occasione per ricordare che sul sito del Ministero della salute si trova l’elenco dei soggetti che possono alimentare la banca dati nazionale. “Il problema principale che si trova nella compilazione, – ha proseguito – riguarda le adeguate informazioni mediche. Per questo il Comitato etico dell’Apss aveva individuato, ancor prima della legge, nel medico di medicina generale la persona più adatta a supportare i cittadini. Il Comitato si è sempre reso disponibile a collaborare anche attraverso l’organizzazione di eventi informativi per comunicare la pianificazione condivisa delle cure, di cui all’articolo 5 della legge 219 del 2017 per la quale è stata elaborata una scheda informatizzata in Sio”.

Zanella si è detto sconsolato: “La risposta sintetica è “stiamo lavorando”, ma è passato un anno e mezzo. Due erano gli impegni, pubblicizzare le Dat e far sì che i medici di medicina generale possano raccoglierle: il secondo complesso, ma la pubblicità si poteva già fare, bastava una campagna di informazione, delle brochure da diffondere negli spazi dell’Azienda sanitaria”. “Degli atti portati in quest’Aula – ha detto – il 90% è carta straccia”. Secondo Zanella quando si parla diritti civili servirebbe maggior attenzione.

Realizzazioni svincoli statale 421, quali sono le intenzioni della Giunta?

Il consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia ha chiesto quali siano le intenzioni della Giunta circa la realizzazione degli svincoli che permetterebbero l’eliminazione dall’abitato di Varone del traffico di collegamento con Tenno e Arco e su quali parametri si fondi la dichiarazione che la realizzazione delle rampe non porterebbe benefici significativi al quartiere di Varone.

“Nell’ambito degli studi di traffico propedeutici alle azioni per la messa in sicurezza dell’attraversamento di Varone sviluppati dai tecnici del Dipartimento Infrastrutture della Provincia per conto del Comune di Riva del Garda, – ha detto l’assessore Tonina – è stato considerato anche uno scenario di medio termine che contempla la realizzazione del collegamento diretto tra la ss 421 e la ss 45 bis (circonvallazione ovest di Riva del Garda). Più in dettaglio in tale scenario è stata prevista la realizzazione di due rampe di svincolo per consentire: l’immissione diretta del traffico dalla ss 421 (con provenienza da Tenno) sulla ss 45 bis in direzione sud e l’immissione diretta sulla ss 421 del traffico dalla ss 45 bis (con provenienza da sud). In esito alle simulazioni per tale scenario non sono emersi apprezzabili benefici in termini di riduzioni dei flussi veicolari lungo la viabilità di attraversamento dell’abitato di Varone, con riferimento all’asse di via Venezia e via delle Cartiere, aggiuntivi rispetto a quelli ottenuti nell’immediato attraverso l’introduzione di una serie di restrizioni nell’accesso all’abitato lungo il medesimo asse viario. I vantaggi di tale intervento riguardano infatti essenzialmente la riduzione del traffico lungo via Marone e via San Giacomo. Alla luce dei risultati degli studi sopra richiamati, il Dipartimento infrastrutture ha avviato la verifica in ordine alla fattibilità tecnica ed economica della realizzazione delle piste di svincolo tra la ss 421 e la ss 45 bis, atteso che si tratta di un’interconnessione articolata a livelli diversi. Sulla base degli esiti delle verifiche di fattibilità tecnica ed economica in corso se ne valuterà l’inserimento negli strumenti di programmazione settoriale compatibilmente con le disponibilità di bilancio anche alla luce delle altre priorità in ambito viabilistico sul territorio provinciale”. L’assessore ha ribadito l’impegno a un ulteriore confronto anche per il coinvolgimento di realtà importanti come i Comuni interessati.

Cia ha detto di poter comprendere che, vista la fase di studio, sia difficile stabilire i tempi senza aver terminato ancora il lavoro propedeutico. Ha ricordato la necessità di tenere presente le voci locali e ha invitato a non sottovalutare le voci dei cittadini. Si è augurato infine che si trovi una soluzione nel tempo più breve possibile.

Liceo Russell. Fuga di personale e irregolarità: si è analizzata la situazione?

Il consigliere del Partito autonomista Filippo Degasperi ha ricordato la richiesta di trasferimento, tra il 2020 e il 2022, di 12 dipendenti su 25 del liceo Russell di Cles. Degasperi ha quindi chiesto al Presidente della Provincia quali iniziative abbia adottato per verificare la situazione descritta e chi ha richiesto e avallato l’inserimento in graduatoria, nonostante le segnalazioni del personale, di un candidato che sarebbe stato senza titolo, poi escluso. “Con l’interrogazione, – ha precisato Degasperi – si vuole rilevare la mancata risposta in 15 mesi e segnalare l’atteggiamento omertoso che ha a che fare con questa vicenda”.

L’assessore Tonina ha contestualizzato il tema: “A differenza che in altri comparti infatti – ha detto – il personale della scuola ha la possibilità di chiedere ogni tre anni il trasferimento da una sede scolastica all’altra: tenuto conto dell’andamento generale dei trasferimenti, quelli che hanno riguardato l’istituto non sono dati eccezionali. Il numero di personale trasferito in uscita è di fatto quasi pressoché compensato da quello in entrata ed i trasferimenti non hanno riguardato solo il personale di segreteria, ma anche collaboratore scolastico”. “Circa le ragioni che spingono gli interessati ai trasferimenti, .- ha proseguito – è chiaramente un dato non a disposizione dell’amministrazione, stante il fatto che le richieste non sono soggette a motivazione né ad autorizzazione. In particolare in relazione al personale assistente di laboratorio scolastico di cui si richiede, le graduatorie di istituto sono ormai risalenti al 2009: le stesse infatti non si sono più aggiornate e pertanto le istituzioni scolastiche spesso si trovano a fare fronte agli incarichi di supplenza con il personale che presenta la propria candidatura tramite messa a disposizione. Il candidato di cui si riferisce ha rispettato, nella richiesta di inserimento, il possesso dei titoli, circostanza peraltro verificata dall’istituzione scolastica con gli uffici provinciali competenti. Con riguardo alle graduatorie di istituto del personale docente della scuola a carattere statale, le domande vengono istruite direttamente dalle istituzioni scolastiche per tramite del personale addetto alla segreteria, ed all’esito dell’istruttoria viene pubblicata una graduatoria provvisoria, in ordine alla quale i potenziali interessati e controinteressati possono formulare reclamo avverso il punteggio assegnato. Successivamente all’esame dei reclami vengono approvate le graduatorie definitive, previa eventuale assunzione di provvedimenti di rettifica in autotutela. Nel corso della loro vigenza le graduatorie di istituto peraltro, ancorché definitive, sono spesso rettificate con ulteriori provvedimenti in autotutela, potere della pubblica amministrazione che come noto non è soggetto a prescrizione e pertanto il caso in esame non assume unicità ne eccezionalità nell’intervento di rettifica a graduatorie definitive approvate. Sul caso in allora segnalato, l’istituzione scolastica ha prontamente provveduto a correggere l’errato inserimento, che era relativo ad una classe di concorso della candidata: le rettifica è stata fatta in tempo utile, prima dell’utilizzo delle graduatorie per l’assegnazione degli incarichi: di fatto quindi senza alcun pregiudizio per eventuali contro interessati né l’assunzione di vantaggi per il singolo. Dagli elementi assunti dalla struttura competente, a maggiore precisazione dell’accaduto, si è appurato che l’errore è derivato da un’errata lettura delle indicazioni circa il possesso dei 24 crediti formativi rispetto ai diversi gradi di scuola cui la candidata, con i propri titoli, poteva accedere. Errore peraltro comune a molte segreterie stante anche la farraginosità della disciplina e i suoi mutamenti tra un’apertura di graduatoria e l’altra. I fatti e le segnalazioni sono stati oggetto di verifica da parte delle strutture competenti così come di approfondimenti svolti direttamente con la Dirigente scolastica, puntualmente sentita in merito”.

Degasperi ha chiesto se per la Provincia sia normale che su 25 dipendenti 12 chiedano il trasferimento. “La mancanza dei 24 crediti – ha detto – era stata segnalata dal docente che invece che essere stato segnato è stato punito. Se i dirigenti hanno potere assoluto nelle istituzioni scolastiche è normale che gli insegnanti vogliano andare via”. Quindi Degasperi ha riferito che la dirigente del liceo Da Vinci si rifiuta da mesi di consegnare la documentazione relativa alla premialità sui docenti. “Rispettare la legge e il regolamento del Consiglio è l’abc di chi vuole fare l’educatore, altrimenti ha sbagliato lavoro”, ha concluso il consigliere.

Sin, sono arrivati i fondi statali per le analisi e quali dettagli per l’impiego?

Il consigliere leghista Devid Moranduzzo ha fatto riferimento al bypass ferroviario e alle risorse stanziate per la bonifica del Sin di Trento. Poi ai due milioni di euro stanziati dallo Stato per far fronte ai rilievi: ha interrogato la Giunta per sapere se i fondi statali siano stati versati nelle casse provinciali e se vi siano maggiori dettagli rispetto all’investimento degli stessi per la riqualificazione dell’area.

“Con nota del 10 maggio 2023, – ha spiegato l’assessore Tonina – il Ministero dell’ambiente ha comunicato al Servizio opere ambientali che, a seguito della pubblicazione della normativa, è stato istituito nel bilancio ministeriale il capitolo dedicato alle spese per la progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici finalizzati alla bonifica del sito di interesse nazionale di Trento Nord. Nel capitolo sono stati appostati complessivi 1,5 milioni di euro, di cui 500 mila euro, nel corrente esercizio finanziario (la somma di 500.000 euro risulta accantonata per nuove leggi); 1 milione di euro nell’esercizio finanziario 2024. Per consentire al Mase di predisporre il provvedimento di assegnazione delle risorse, si è invitata la Provincia a trasmettere il codice unico di progetto dell’intervento oggetto di finanziamento unitamente al cronoprogramma procedurale e finanziario dell’attività che dovrà necessariamente tener conto del riparto temporale delle risorse stanziate. Sul tema va detto che Rfi ritiene che il quadro ordinamentale non imponga la caratterizzazione ambientale dei terreni, ma renda necessaria e sufficiente la caratterizzazione ai fini del trattamento come rifiuto per il loro avvio a destino una volta escavati. La Provincia, tuttavia, ritiene doveroso procedere alla caratterizzazione ambientale per la parte del bypass che corre sotto il sedime ferroviario e, in tale ottica, ha preso contatti con la medesima Rfi al fine di rendere funzionali al duplice scopo (caratterizzazione a rifiuto e caratterizzazione ambientale) i sondaggi che saranno effettuati ante operam. È peraltro necessario sottolineare che le suddette indagini risultano utili e necessarie proprio a causa della vicinanza degli interventi di scavo connessi alla realizzazione del bypass ferroviario rispetto al perimetro del Sin Trento nord, anche per poter effettuare una preventiva valutazione delle cautele da adottare per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini durante le operazioni di scavo. Il tutto in un’ottica positiva di buon andamento ed efficienza delle future operazioni di scavo, che potrebbero essere influenzate dall’eventuale rinvenimento durante il cantiere di livelli di terreno contaminati. Va detto che anche le stesse operazioni di sondaggio nell’area in esame comportano criticità legate alla dimensione degli spazi, alla presenza dei supporti per l’alimentazione elettrica al binario e all’interferenza con i convogli in corsa sui binari stessi, profili che rendono opportuno intervenire in un’unica occasione prelevando campioni utili ai due differenti obiettivi. Ciò posto, considerato che le risorse, almeno per quanto riguarda l’attività analitica di caratterizzazione ambientale saranno interne alla struttura provinciale di Appa e si svolgerà verosimilmente utilizzando i campioni prelevati da Rfi per il fine della caratterizzazione come rifiuti dei terreni scavati, la dimensione delle risorse assegnata risulta esuberante – se non la si potesse intendere come riferita ad un insieme di operazioni legate al tracciato ferroviario che possano anche riguardare l’area Sin attraversata dall’opera ferroviaria- : su tale ultimo profilo si sta interloquendo con il Mase al fine di confermare la possibilità di impiegare le risorse per una analisi tecnico-giuridica sul sito Sin, utile a evidenziare possibilità e limiti di una acquisizione in mano pubblica per il loro utilizzo a fini pubblici”. “Il tema, – ha concluso Tonina – è particolarmente caro alla Giunta e Appa sta interloquendo per arrivare a una soluzione”.

Il consigliere Moranduzzo ha ringraziato per la risposta. “L’area è inquinata da anni, – ha aggiunto – si è consapevoli che ora finalmente sono arrivate le risorse”. Secondo Moranduzzo “è necessaria la bonifica e fa piacere sentire si sia intervenuti con le verifiche sul terreno”.

Prelievo del cervo, perché la Giunta non tiene conto dei suggerimenti di Act?

La consigliera di Europa verde Lucia Coppola ha parlato della caccia del cervo nel periodo del bramito e del prelievo venatorio di alcune specie di uccelli migratori. Ha interrogato il presidente della Provincia per sapere quali considerazioni suffraghino la posizione della Giunta che non ha tenuto conto dei suggerimenti dell’Associazione cacciatori del Trentino in merito al prelievo dei cervi nel periodo citato e perché ritenga che le “consolidate tradizioni trentine” debbano essere predominanti rispetto al suggerimento di Ispra di posticipare il prelievo degli uccelli.

L’assessora Zanotelli ha risposto: “La sospensione cinegetica può essere istituita facoltativamente da parte dell’ente gestore nei distretti in cui essa sia ritenuta una misura valida di gestione della specie”. “Per quanto riguarda il secondo punto, – ha proseguito – la stagione venatoria in provincia di Trento è assai più breve. Sono le condizioni geografiche e climatiche del Trentino che influiscono sul calendario: da questi fattori derivano le consolidate tradizioni trentine”. La consigliera Coppola ha detto che la risposta si commenta da sé.

Decreto Siccità: si sta operando per una clausola di salvaguardia?

Il consigliere del Pd Alessio Manica ha parlato dell’emergenza idrica (“non superata in prospettiva e in relazione al cambiamento climatico, – ha precisato – nonostante il periodo piovoso) e, in particolare, del Decreto Siccità approvato dal Consiglio dei ministri che istituisce una Cabina di regia fissa coordinata dal ministro Salvini e la figura di un Commissario straordinario. “Quale tipo di interlocuzione, – ha chiesto – c’è o c’è stata tra la Giunta e il Governo sul decreto? E la Giunta si sta attivando per tenere salde le competenze dell’autonomia?”.

L’assessore Tonina ha parlato di un tema da non sottovalutare. “Il decreto legge 39 del 14 aprile 2023,- ha osservato – non contiene alcun riferimento espresso alle prerogative statutarie che, nel caso di specie, riservano alla Provincia autonoma di Trento importanti competenze nel campo della gestione delle acque e dell’energia. In particolare è noto che l’ordinamento statutario attribuisce alle province autonome potestà legislativa ed amministrativa in un complesso di materie riconducibili all’utilizzo delle acque pubbliche e del demanio idrico, nonché, con un’accezione ampia, alla materia ambientale. Per quanto attiene in particolare lo sfruttamento della risorsa idrica le Province autonome, al pari delle altre regioni, sono titolari della competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale

dell’energia”. “Conseguentemente nell’ambito delle relazioni istituzionali con il Governo e le altre Regioni, – ha proseguito l’assessore – si è provveduto ad avanzare le opportune richieste emendative nell’ambito dei lavori delle commissioni Infrastrutture, mobilità e governo del territorio e Ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parallelamente a segnalare le medesime proposte alla nostra delegazione parlamentare al Senato, perché possano essere considerate nel corso del procedimento di conversione in legge del decreto”. “Sul tema del rispetto delle competenze, – ha aggiunto – peraltro si è trovata massima condivisione con la Provincia di Bolzano e le altre regioni a statuto autonomo, con le quali si sta collaborando attraverso il consolidato sistema di relazioni istituzionali. Grazie ai confronti e alle iniziative dei parlamentari trentini, sono stati approvati gli emendamenti volti alla salvaguardia delle nostre prerogative statutarie, come risulta dal documento licenziato nella seduta del 30 maggio dalle commissioni riunite 8a Ambiente e 9a Industria al Senato che hanno concluso l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 39/2023”.

Manica ha parlato di una risposta articolata. “Un mese fa le previsioni di salvaguardia non c’erano”, ha ringraziato per il lavoro fatto dalle Giunte. “Non è solo una questione da legulei, – ha sottolineato – l’acqua e la sua ottimizzazione sarà una delle priorità centrali della prossima legislatura. C’è poi il tema complesso dei rapporti con i vicini, tutt’altro che banale”.