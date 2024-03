Trento, Provincia organizzazioni di servizi e uffici e nomine dirigenziali

sabato, 9 marzo 2024

Trento – Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha integrato l’iter relativo all’atto organizzativo dell’Ente di Piazza Dante per quanto riguarda le strutture semplici (servizi e uffici) attribuendo i relativi incarichi di dirigente e direttore. Un primo intervento per l’individuazione dei dirigenti generali era stato attuato ad inizio del mese di febbraio e viene oggi completato con il conferimento dell’incarico – a decorrere dal 13 marzo prossimo – di dirigente generale del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, all’ingegner Stefano Fait. Quest’ultimo manterrà fino al 31 marzo anche il ruolo di dirigente del Servizio prevenzione rischi e centrale unica d’emergenza.

Altri incarichi avranno decorrenza nei mesi di aprile e giugno.

Ecco i principali dal 1° aprile 2024, vengono conferiti i seguenti incarichi di dirigente per la durata di cinque anni:

dottoressa Sandra Cainelli, incarico di dirigente del Servizio istruzione;

dottoressa Andrea Maria Anselmo, l’incarico di dirigente del Servizio sicurezza e gestioni comuni;

dottor Bruno Bevilacqua, l’incarico di dirigente del Servizio prevenzione rischi e centrale unica d’emergenza, il quale mantiene temporaneamente anche l’incarico di dirigente del Servizio motorizzazione civile ai sensi dell’art. 34 bis della legge sul personale della Provincia;

dottoressa Giuliana Cristoforetti, l’incarico di dirigente del Servizio lavoro;

dottoressa Monica Zambotti, l’incarico di dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza;

dottor Leonardo Caronna, l’incarico di dirigente del Servizio per gli affari legali e il supporto alla Direzione generale.

Vengono inoltre conferiti i seguenti incarichi di direttore per la durata di cinque anni:

incarico di direttore dell’Ufficio attività sportive alla dottoressa Gloria Preschern;

incarico di direttore dell’Ufficio valutazioni pubbliche del Servizio pianificazione alla dottoressa Elga Bortolotti.

Infine, dal 1° maggio 2024, diventeranno operativi i seguenti incarichi di dirigente:

dottor Giorgio Cestari, l’incarico di dirigente del Servizio gestione impianti;

dottor Romano Stanchina, l’incarico di dirigente del Servizio turismo e sport.

Con decorrenza 1° giugno 2024 invece è conferito l’incarico di direttore dell’Ufficio Università alla dottoressa Roberta Vergani, per la durata di cinque anni ai sensi dell’art. 34 della legge sul personale della Provincia.