martedì, 20 febbraio 2024

Trento – Protesta delle organizzazioni sindacali sulla questione casa a Trento. “Oggi Cgil, Cisl e Uil del pubblico impiego Trentino, assieme ed al fianco dei dipendenti di ITEA presenti, in presidio unitario ed aderenti allo sciopero nazionale, attraverso lo slogan: Più contratto sì, ma non così”, queste le parole dei segretari provinciali Cgil FP Alberto Belllini, Csil FP Maurizio Speziali e Uil FPL Andrea Bassetti.

diritto alla casa è una cosa seria, nella consapevolezza che le lavoratrici e lavoratori inseriti nell’edilizia residenziale pubblica concorrano, attraverso la loro professionalità, a garantire ogni giorno politiche residenziali capaci di rispondere alla crescente emergenza abitativa in Italia.

L’erogazione di servizi di qualità, necessità di risposte adeguate, attraverso la valorizzazione delle professionalità ivi operanti, nella giusta rivendicazione di un rinnovo contrattuale 2022-2024, soprattutto dignitoso, che tuteli i salari a causa dell’elevato impatto inflattivo subito in questi anni.

Le proposte per un 5,2% di aumento totale del Ccnl Federcasa, non possono garantire risposte adeguate alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che rappresentiamo e con forza ribadiamo che la discussione potrà ripartire solo con disponibilità di crescita percentuale ed imprescindibile riconoscimento pieno degli

arretrati in formula adeguata rispetto all’attesa per il rinnovo.