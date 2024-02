Trento: presentato il libro “150 anni di Vigili del fuoco”

venerdì, 2 febbraio 2024

Trento – Il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher è intervenuto alla presentazione del libro “150 anni di Vigili del fuoco”, poderosa raccolta storica dell’attività dei corpi, volontari e non, tirolesi, altoatesini e trentini curata da Walter Zanon, figura eminente del settore in Alto Adige.

Il testo è stato presentato nella sede della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino alla presenza, tra gli altri, dello storico ex comandante Sergio Cappelletti. Zanon nel mettere assieme la mole di dati sull’attività dei corpi tirolesi ed altoatesini, con un focus dedicato a quelli trentini, ha di fatto precorso anche la storia di quello che diventerà l’attuale Euregio: “Un testo che ne documenta la nostra storica appartenenza e per il quale mi voglio complimentare. Il servizio garantito dai nostri vigili del fuoco ci viene invidiato da tutti e non è nemmeno corretto dare per scontato. Non dimentichiamo – ha detto il presidente Paccher – che il tempo per fare volontariato viene sottratto alle famiglie. Il nostro grazie viene dunque dal cuore, anche perché notiamo che nei vigili del fuoco il ricambio generazionale è ottimo”.