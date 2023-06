Trento: patto per valorizzare il parco ex Santa Chiara

lunedì, 26 giugno 2023

Trento – Parte con il botto il nuovo patto di collaborazione per i Giardini Solženicyn (ex Santa Chiara) siglato a termine della co-progettazione tra il Comune di Trento, cittadine e cittadini, enti e associazioni del territorio.

Già a giugno sono in programma cinque eventi: 27 giugno: Jam session e pic nic (per tutti), dalle 18; 29 giugno: Laboratori artistici e relazione, a cura della Cooperativa Sociale Kaleidoscopio (consigliato per over 65), 9 – 11; 29 giugno: Tai chi con Massimo Milanaccio, Sport nel verde, a cura della Cooperativa Sociale Kaleidoscopio (consigliato per over 65), 9 – 10; 30 giugno: Ginnastica dolce con Andrea Stucchi, Sport nel verde, a cura della Cooperativa Sociale Kaleidoscopio (consigliato per over 65), 9 – 10; 30 giugno: Repair Cafè (per tutti), 17 – 20.

Dopo una serie di incontri molto partecipati, organizzati per decidere come valorizzare e prendersi cura del parco, sono state avanzate diverse proposte: iniziative di carattere culturale e musicale, momenti di incontro e condivisione, attività sportive e laboratori artistici, adatti a tutte le fasce d’età.

L’obiettivo condiviso è quello di rendere questo polmone verde della città un luogo in cui chiunque possa sentirsi accolto, in modo da garantire la più ampia fruibilità e partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini, un luogo di sperimentazione in cui affiancare alla spontaneità del luogo un programma concreto di attività e proposte condivise.

I firmatari sono numerosi e le attività previste intendono animare un luogo centrale della nostra città ma anche favorire stili di vita sani e incentivare le relazioni, in un’ottica di inclusività e di collaborazione. Infatti, la fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività. In allegato il calendario con le attività previste, alcune di carattere continuativo.