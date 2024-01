Trento, Pattini interroga il sindaco: ristori ai pubblici esercizi interessati al by pass ferroviario

lunedì, 29 gennaio 2024

Trento – Il consigliere comunale Alberto Pattini ha presentato un’interrogazione chiedendo ristori per i pubblici esercizi interessati al by pass ferroviario.

“A seguito dell’abbattimento degli edifici nella zona corrispondente all’imbocco nord del bypass ferroviario, – sostiene il consigliere Alberto Pattini – molte attività commerciali lamentano un significativo calo del fatturato per la diminuzione dei residenti della zona”. “Sono stati previsti – prosegue – sostegni economici per i residenti delle abitazioni che insistono nei pressi del cantiere”. S’interroga il Sindaco e la giunta sulla possibilità di ristori per le attività con particolare riferimento ai pubblici esercizi.