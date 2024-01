Trento: Ospedale Santa Chiara, le indicazioni per il piano di adeguamento antincendio

venerdì, 19 gennaio 2024

Trento – C’è spazio anche per l’ospedale Santa Chiara di Trento nel disegno di legge di variazione di bilancio di previsione approvato oggi dall’esecutivo provinciale.

La prevista dismissione del presidio ospedaliero, messa nero su bianco dal ddl, rende applicabili alla struttura le normative statali in materia di adeguamento antincendio, imponendo un piano di interventi da effettuare sugli spazi del presidio sanitario.

“Di fatto confermiamo l’impegno che anche recentemente, a seguito di tragici fatti verificatisi in altri ospedali del nostro paese, ci siamo assunti e sul quale già nella passata legislatura abbiamo investito, destinando importanti risorse all’adeguamento antincendio del Santa Chiara e di tutte le strutture ospedaliere trentine – spiega l’assessore provinciale alla salute Mario Tonina -. L’obiettivo è garantire ai pazienti dei nostri presidi sanitari i migliori standard di sicurezza e con la legge approvata oggi l’Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà predisporre un piano di interventi mirati sul Santa Chiara da mettere in campo nel prossimo triennio” conclude Tonina.

Entro il 30 aprile, quindi, l’Azienda provinciale per i servizi sanitaria dovrà predisporre un piano nel quale sono individuati gli interventi di adeguamento del Santa Chiara alla normativa antincendi da avviare durante il triennio 2024-2026. In considerazione dell’importanza che tale presidio ricopre sul territorio provinciale, gli interventi previsti dal piano saranno programmati su aree funzionalmente omogenee, individuando gli interventi prioritari e garantendo in ogni caso la continuità all’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria.