Trento, Oscar Farinetti a Itas Forum presenta: “10 mosse per affrontare il futuro”

martedì, 17 ottobre 2023

Trento – Oscar Farinetti a ITAS Forum: “10 mosse per affrontare il futuro“. Un ponte che unisce il passato, quello di tutti, e il futuro, quello di ciascuno. In un mondo incerto e competitivo, spazzato da venti di guerra, crisi politiche ed emergenze, spesso l’avvenire fa paura, ma c’è un modo preciso per non lasciarsene sopraffare: progettarlo, giorno per giorno, seguendo dieci semplici mosse. Lo dimostra un testimone d’eccezione: Leonardo Da Vinci, che le aveva già previste e provate tutte. Un incontro tra genialità e imprenditoria, per discutere le sfide di domani. Ingresso libero (fino a esaurimento posti).

È in programma per sabato 21 ottobre, alle 17, presso ITAS Forum a Trento, la presentazione di “10 mosse per affrontare il futuro. Una vita nuova attraverso il piacere e la bellezza” (Solferino, 2023), il nuovo lavoro di Oscar Farinetti, imprenditore e scrittore italiano, fondatore della catena Eataly. Un incontro tra genialità e imprenditoria, per discutere le sfide di domani.

Saper gestire l’imperfezione e individuare le priorità, pensare locale e agire globale, e viceversa; saper narrare (perché un fatto non narrato non esiste), “from duty to beauty”, dal dovere alla bellezza; “never, ever give up” (mai arrendersi); restare giovani e saper copiare (quindi essere consapevoli che esistono persone che hanno più talento di noi), saper cambiare e, infine, coraggio, ottimismo e fiducia. Sono questi, secondo l’autore, gli strumenti necessari per andare incontro al futuro a testa alta. E un viaggio condiviso: un dialogo con il geniale Leonardo Da Vinci, che ha messo in pratica tutti i dieci passi proposti.

Oscar Farinetti si rivolge a Leonardo Da Vinci come interlocutore ideale per dare autorevolezza ai suoi dieci consigli, e a lui, a sua volta, racconta alcune storie: quella dei giovani rivoluzionari del maggio ’68 e il futuro che immaginarono, e quella di Marilyn Monroe, che non riuscì a costruirselo; quella di Che Guevara che tentò di cambiarlo, e quella di Andy Warhol che volle trasfigurarlo, o di Miles Davis che riuscì a colorarlo. E altre ancora, per finire con una riflessione su ciò che letteralmente lo alimenta, il futuro: il cibo, che unisce tradizione e innovazione, piacere immediato del gusto e valore permanente della sapienza gastronomica. Le dieci mosse suggerite da Farinetti sono passi di una costruzione che non si improvvisa e che non si compie da soli: occorre un’intelligenza collettiva che può nascere solo da una profonda cultura condivisa.

L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione, da effettuarsi su Eventbrite o contattando il numero 0464 570100 (entro il 20 ottobre, fino a esaurimento posti). Chi lo desidera può acquistare il volume in loco, e al termine dell’evento Oscar Farinetti sarà a disposizione per il firmacopie.