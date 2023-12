Trento, oltre 100mila euro di donazione alla mensa della Provvidenza

sabato, 23 dicembre 2023

Trento – Oltre 100 mila euro a favore della Mensa della Provvidenza di Trento nell’ex convento dei Cappuccini.

È il consistente contributo, suddiviso in tre anni, deciso da INSER, società di intermediazione assicurativa con sede principale a Trento, di cui l’Istituto Atesino di Sviluppo (ISA) ha ceduto nel luglio scorso la maggioranza a Verlingue, broker internazionale parte del Gruppo francese Adelaïde.

Dall’accordo tra ISA e Verlingue è nato un programma di sostegno alla Mensa della Provvidenza, gestita attualmente dalla Caritas diocesana di Trento che ha raccolto il testimone dai frati, dopo la loro decisione di lasciare il convento di Trento a fine agosto.

Il programma di sostegno alla Mensa avrà durata triennale, a partire da questo Natale 2023, e si sostanzierà in una donazione di 35 mila euro all’anno.

Il broker INSER, uno dei principali intermediari assicurativi indipendenti italiani ha ora in Verlingue l’azionista di maggioranza, mentre ISA rimane quale socio di minoranza per continuare a supportarne il percorso di crescita sul territorio italiano.