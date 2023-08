venerdì, 4 agosto 2023

Trento – Nuovo manto erboso per lo stadio Briamasco di Trento. Iniziati i lavori di fissaggio al suolo della tribuna Mayr che sarà presto coperta.

Oggi il Trento Calcio affronterà allo stadio Briamasco il Palermo. In occasione dell’amichevole, le squadre potranno testare il tappeto erboso che è stato completamente rinnovato. Lo scorso primo agosto sono infatti terminati i lavori, programmati da Asis, che hanno previsto il totale rifacimento del manto in erba naturale dello stadio cittadino. Iniziati il giorno successivo al termine del campionato, i lavori sono costati 169 mila 500 euro comprensivi di variante con un importo messo a gara di 178 mila euro. Sono stati eseguiti dalla ditta Dallapè che se li era aggiudicati agli inizi del 2023.

In accordo con il Trento Calcio, Asis ha sostituto i bordi del campo con erba sintetica per agevolare le operazioni di riscaldamento dei giocatori prima della loro ingresso in campo. Nel contempo sono iniziati anche i lavori di fissaggio al suolo della tribuna Mayr il cui termine è previsto per la fine di agosto. Successivamente, una volta terminato l’iter amministrativo, si procederà con la copertura della stessa tribuna.