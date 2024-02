Trento: Mirco Pellegrini eletto presidente di Assoenergia

mercoledì, 28 febbraio 2024

Trento – Assoenergia, eletto il nuovo presidente del consorzio: si tratta di Mirco Pellegrini, Novurania Spa che attualmente ricopre anche l’incarico di delegato territoriale di Confindustria Trento per le Valli Giudicarie e Val Rendena.

In apertura dei lavori dell’assise, il presidente uscente Mario Dorighelli ha affermato che in termini di costi dell’energia, il 2023 si è rivelato un anno migliore rispetto al 2022. Nonostante ciò, sono state riscontrate alcune difficoltà nella gestione dei contratti di fornitura e nei cambiamenti inaspettati nei consumi delle consorziate: le prime avvisaglie di un rallentamento dell’economia europea e italiana hanno infatti visto un importante calo dei consumi.

Accanto a Mario Dorighelli e al presidente del Coordinamento Consorzi Nazionale, Daniele Bianchi, il direttore generale di Confindustria Trento Roberto Busato, ha evidenziato come nel 2024 il progressivo abbassarsi dei prezzi di energia elettrica e gas favorirà le aziende anche se non sono stati effettuati fixing a causa della elevata variabilità dei consumi. “La stessa scelta – ha spiegato Busato – era stata effettuata per il 2023, mentre nel 2022, grazie ad azioni coraggiose prese a fine 2021, tra energia elettrica e gas il risparmio per le Associate era stato di 2,45 milioni di euro. L’auspicio è di ritornare verso una stabilità”.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre rinnovato il Consiglio Direttivo con sette Consiglieri: Mario Dorighelli, Lemur Srl; Giordano Farina, Funivie Madonna di Campiglio Spa; Paolo Felicetti, Pastificio Felicetti Srl; Paolo Orsini, Sandvik Coromant Spa; Mirco Pellegrini, Novurania Spa; Dario Piccinelli, Capi Group Srl e Alessandro Rizzi, Società Incremento Turistico Canazei Spa. L’Assemblea ha infine approvato il bilancio consuntivo 2023 e il bilancio di previsione 2024.