Trento: migliora l’efficienza degli acquedotti del capoluogo

mercoledì, 20 marzo 2024

Trento – Migliora l’efficienza degli acquedotti a Trento. La rete acquedottistica e fognaria di Trento sono regolarmente sottoposte a lavori di manutenzione e di sostituzione di tratti di tubature.

Il gestore della rete idrica ha provveduto in particolare, nel corso degli anni, a ristrutturare le proprie strutture e a compiere significativi passi al fine di conseguire il maggior controllo relativo alla risorsa ed agli impianti. Grazie alla gestione ottimizzata delle pressioni, al continuo controllo della ricerca perdite e al rifacimento progressivo e mirato della rete di distribuzione (1,3 km/anno di lunghezza rete di dorsale e 2,5 km/anno di reti di distribuzione) si è giunti alla riduzione delle perdite fino al 12,5 per cento, una delle città più virtuose d’Italia. Infatti la media delle perdite degli acquedotti delle città italiane si aggira attorno al 30%.

Azioni utili per ridurre le perdite degli acquedotti sono la riduzione della pressione dell’acqua nella rete, le misurazioni costanti delle portate nei nodi strategici degli impianti e la sostituzione progressiva delle tubazioni mettendo a disposizione dei sistemi di lettura in tempo reale.

Recentemente è stato redatto il Fia – fascicolo integrato degli acquedotti che potrà rappresentare a seguito dell’adozione il riferimento per il miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche finalizzate all’alimentazione dell’acquedotto comunale. Tra i documenti contenuti nel Fia vi sono il Piano di autocontrollo (Pac), descrizione del sistema di controllo della qualità dell’acqua destinata al consumo umano, e il Piano di adeguamento dell’utilizzazione (Pau) con la descrizione degli interventi strutturali e gestionali per rendere conforme l’utilizzo dell’acqua necessaria per l’alimentazione dell’acquedotto alle disposizioni di efficienza e sostenibilità stabilite dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del Piano di tutela delle acque.

Si lavora anche per adattare la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue e dei relativi sedimenti per una maggiore frequenza degli eventi estremi (alluvioni, siccità). Sono previsti inoltre interventi strutturali su caditoie, azioni di comunicazione e sensibilizzazione per promuovere l’adozione di comportamenti sostenibili da parte dell’utenza, azioni di manutenzione regolare di fossati e canali di scolo al fine di evitare che piogge abbondanti causino allagamenti.