Trento, messaggi di pace alla cerimonia del 4 novembre

sabato, 4 novembre 2023

Trento – Doppia cerimonia a Trento. Celebrata la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate a Trento, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, del sindaco di Trento, Franco Ianeselli, del Commissario del Governo, Filippo Santarelli, che ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle autorità civili e militari, in particolare delle autorità locali, dei vertici delle forze dell’ordine, di parlamentari, della Croce Rossa Italiana, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La cerimonia è stata organizzata in piazza Santa Maria Maggiore e si è aperta con lo schieramento del Reparto Interforze composto da rappresentanze dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

“Sui valori e i principi alla base di questa giornata si fondano la nostra comunità nazionale e la nostra comunità autonoma – ha esordito il presidente Fugatti rivolgendosi ai militari e alla cittadinanza presente –. Se celebrare questa ricorrenza è importante in tempo di pace lo è ancor più in questo momento che purtroppo di pace non è. Assistiamo a pericolosi rigurgiti di fenomeni che credevamo dimenticati come l’antisemitismo – ha continuato Fugatti – e pertanto occorre lavorare con convinzione per difendere i principi fondativi della nostra Costituzione e delle costituzioni europee nate dopo il conflitto mondiale affinché continuino ad essere ispiratori delle nostre società e portatori di pace, solidarietà e diritti”.

“Oggi, cento e cinque anni fa, l’armistizio di villa Giusti ha messo fine alla prima guerra mondiale – ha detto il sindaco di Trento, Franco Ianeselli –. In quest’epoca di conflitti diffusi e ad alta intensità, non abbiamo difficoltà a comprendere quale sia stato il significato di quel giorno, soprattutto nel nostro Trentino, dilaniato dai combattimenti e anche dalle contrapposizioni politiche tra irredentisti e filoaustriaci. Nonostante la distanza temporale, quel Trentino prostrato, ridotto alla fame, da cui erano partiti centomila profughi, quel “mondo di ieri” in cui un grande impero crollava e l’Italia definiva nuovi confini, quanto a devastazione e a disperazione ci richiama altri luoghi del mondo di oggi: l’Ucraina, innanzitutto, che con l’invasione russa sembra aver fatto un salto indietro nel tempo della barbarie. E poi Israele e Gaza, da decenni luoghi tragici, in cui le contraddizioni politiche non trovano espressione diversa dalla violenza più feroce.

La seconda cerimonia in Prefettura con la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica a 19 cittadini residenti in Trentino. Ecco gli insigniti:

COMMENDATORE

ZELANO Gen. B. Guido (Comandante Reg.le GdF)

UFFICIALE

CALÌ Antonino (Agente di Polizia di Stato in congedo, volontariato) – Trento

CAVALIERI

1. BIASI Marcello (impegno nel sociale) – Sfruz

2. CORAZZOLLA Renato (Lgt GdF presso Procura di Trento) – Predaia

3. DELLAGIACOMA Lucia (infermiera – volontaria) an Giovanni di Fassa

4. DOSSI Dario (volontariato) – Rovereto

5. FRANCESCHINI Roberto (ex infermiere – giornalista – impegno civico) – Vallelaghi

6. FRIZZI Avv. Paolo (Presidente ANA) – Trento

7. GABRIELLI Vigilio (Soccorso Alpino e Speleologico) – Moena

8. GIORI Morena (imprenditrice – volontariato) – Rovereto

9. MAINES Dr. Mariano (ex Sindaco – volontariato) – Campodenno

10. NATALE Enzo (volontariato) – Calceranica al Lago

11. PANICO Col. Francesco (Esercito) – Riva del Garda

12. PANNUTI Mar. CC. Bruno (Com.te Staz. Carabinieri) – Pieve di Bono-Prezzo

13. PEDRETTI Defendente (imprenditore – volontariato) – Carisolo

14. RASOM Aldo (Soccorso Alpino e Speleologico) – San Giovanni di Fassa

15. RAVELLI Maurizio (volontariato) – Commezzadura

16. SARTORI D.ssa Debora (Segr. Comunale – impegno emergenza covid) – Rovereto

17. SIMONI Bruno (Ex Sindaco – cariche pubbliche – volontariato) – Tre Ville.