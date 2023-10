Trento, M5S: 439 firme a favore del salario minimo

venerdì, 13 ottobre 2023

Trento – Quattrocentotrentanove firme a favore del salario minimo legale, raccolte in una ventina di giorni dagli attivisti del M5S e consegnate alla portavoce del M5S Chiara Appendino. Questo il momento clou dell’incontro intitolato “Il lavoro è dignità”, svoltosi a Mori. A fare gli onori di casa assieme ad Appendino, il candidato presidente del M5S Alex Marini e l’eurodeputata Sabrina Pignedoli.

Il candidato presidente Alex Marini (nella foto) ha così commentato il senso dell’incontro: “Quasi 500 firme raccolte nello spazio di pochi giorni dimostrano che anche in Trentino i cittadini vogliono retribuzioni più eque e più giuste. È una battaglia che il M5S porta avanti da anni e che si è dimostrata sempre più vitale, specie in un’epoca come l’attuale, in cui si assiste al proliferare di fenomeni come quello dei poveri che lavorano e delle file formate da intere famiglie fuori dalle mense della Caritas. Purtroppo è logico sia così, basti pensare che negli ultimi 30 anni l’Italia è stata l’unico Paese dell’Unione Europea dove gli stipendi medi annuali sono calati invece di aumentare. In Italia abbiamo fatto registrare un -2,9%. Paesi guida come la Francia e la Germania hanno invece fatto registrare una crescita dei salari rispettivamente del +31,1% e del +33,7%, e persino realtà come il Portogallo, col +13,7%, la Spagna col +6,2% e la Grecia +30,5% ci hanno sopravanzato. Questa dinamica ha avuto effetti drammatici: calo della natalità, aumento dei poveri che lavorano e allungamento dei tempi entro i quali i giovani riescono a lasciare il nucleo familiare originario. Ecco dunque spiegato perché c’è bisogno di intervenire con misure quali il salario minimo legale, in modo da garantire una decente retribuzione a ciascun lavoratore. Ringrazio di cuore Chiara Appendino e Sabrina Pignedoli per sostenere questa lotta di civiltà, che come tale merita di essere portata avanti fino a che non sarà pienamente vinta”.