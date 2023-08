Trento: Levari nominata direttrice dell’UO dipendenze di Apss

giovedì, 17 agosto 2023

Trento – Ermelinda Levari è stata nominata a capo dell’Unità operativa dipendenze di Apss Trento. L’incarico, della durata di cinque anni rinnovabile per altri cinque, prende il via da lunedì 21 agosto.

Antonio Ferro (nella foto), direttore generale dell’Apss, ha nominato Ermelinda Levari nuova direttrice dell’Unità operativa dipendenze, del Dipartimento transmurale salute mentale (già Serd). L’incarico, che avrà decorrenza a partire dal prossimo lunedì 21 agosto, avrà durata di cinque anni e potrà essere rinnovato per altri cinque. L’atto di nomina della professionista segue l’esito della selezione pubblica indetta dall’Azienda sanitaria nel febbraio scorso per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Unità operativa dipendenze, in cui la Levari ha riportato il punteggio più alto.

La dottoressa Levari, in Apss dal 2009, vanta una lunga esperienza nel settore del servizio per le dipendenze. Nel 2018 ha ricoperto l’incarico di dirigente per le patologie psichiatriche presso l’Unità operativa dipendenze e, nel 2021, ha avuto l’incarico per il coordinamento territoriale alcologia e tabagismo. A gennaio di quest’anno è stata nominata responsabile, facente funzioni, dell’Unità operativa dipendenze del dipartimento transmurale salute mentale. Per quanto riguarda l’attività didattica, Ermelinda Levari ha collaborato con l’Università di Hertfordshire, in Inghilterra, e attualmente collabora con l’Università di Trento.

“Da parte mia e della Giunta provinciale – così l’assessore alla salute Stefania Segnana – c’è soddisfazione per la nomina di una valida professionista nel ruolo di coordinamento di un servizio prezioso per il territorio. Il suo incarico conferma quanto siano determinanti le risorse umane e la loro professionalità, unita alla capacità di ascolto e all’attenzione costante alle fragilità, per continuare l’evoluzione del nostro sistema sanitario, sempre più orientato alla risposta ai bisogni del cittadino e della collettività. Alla nuova dirigente e a tutta l’Unità operativa, che rappresenta un presidio essenziale nel contrasto alle dipendenze, un augurio di buon lavoro. Nella consapevolezza che la comunità riconosce il valore, la competenza specialistica e la sensibilità delle operatrici e degli operatori sanitari».

“Con la nomina di Ermelinda Levari a direttrice dell’Unità operativa per le dipendenze del dipartimento transmurale di salute mentale, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari può essere certa di essersi assicurata le prestazioni di una professionista di lunga esperienza e di grande competenza, non solo all’interno dell’Apss ma soprattutto nel suo settore di specializzazione, dove la dottoressa Levari da molti anni ricopre incarichi di responsabilità, – ha dichiarato il direttore generale dell’Apss Antonio Ferro – è quindi una soddisfazione duplice la nostra, non solo perché Ermelinda Levari ha superato brillantemente la selezione per la carica di direttore, ma anche perché nel corso della sua esperienza la dottoressa ha dato dimostrazione non solo di grandi competenze professionali e specialistiche, ma anche di un patrimonio di umanità, di sensibilità e di attenzione nei confronti delle persone fragili e in situazioni di disagio. E questo, in un servizio per le dipendenze, rappresenta una dote e un presupposto indispensabile per un direttore di Unità complessa”.